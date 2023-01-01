На Волині дружині загиблого Героя вручили його державну нагороду

На Волині дружині загиблого Героя вручили його державну нагороду
Герой-прикордонник з Волині Максим Стрижак удостоєний Ордену Богдана Хмельницького III ступеня посмертно.

Про це повідомили у Нововолинській міській раді.

Відповідний Указ підписав Президент України 15 лютого 2023 року: за особисту мужність і самовіддані дії у захисті державного суверенітету, територіальної цілісності України та вірність військовій присязі.

Нагороду вручили дружині Анастасії за дорученням голови державної прикордонної служби України Сергія Дейнеки.

Після вручення Ордену прикордонники разом із дружиною Максима Стрижака відвідали місце останнього спочинку Героя і помолилися за спокій його душі.

Нагадаємо, війна забрала життя захисника Максима Стрижака, сім'я якого переїхала в Нововолинськ з міста Золоте Луганської області.

На Волині дружині загиблого Героя вручили його державну нагороду


На Волині дружині загиблого Героя вручили його державну нагороду

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Теги: нагорода, посмертно, війна, Волинь
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