З колодязя на Волині врятували двох собак. Що відомо і як це коментують в поліції. ВІДЕО
Сьогодні, 13:28
У селі Любитів на Ковельщині зоозахисники врятували двох собак. Наразі вони у важкому стані і перебувають на перетримці.
Як собаки опинилися у колодязі Суспільне розпитало у зоозахисників і правоохоронців.
Що сталося з собаками
Як розповіла одна з волонтерок громадської організації "Kovel Animals" Ольга, про те, що собаки у біді, дізналися від місцевих жителів. Пси жили на території колишньої ферми, де нині діють декілька підприємств.
За даними громадської організації, на території було сім собак. Чотирьох вони стерилізували і провакцинували торік. Іще трьох цуценят-підлітків збиралися завезти до ветеринара цього літа. "Вони нікому не несли небезпеки, абсолютно спокійні і дружні", – говорить волонтерка, яка рятувала псів.
Дістали собак із закинутого колодязя ледь живими. На шиї однієї з тварин був капроновий зашморг.
Скільки часу тварини пробули в ямі – невідомо. "Волонтер їх оглянув. У них дуже велике зневоднення. Вони довго не пили, орієнтовно до тижня часу", – додала зоозахисниця.
Як розгортались події
На дні колодязя, з якого дістали собак, виявили рештки ще п'яти загиблих тварин. На місце зоозахисники викликали поліцію.
"Приїхав дільничий і прийшла сторож, яка сказала, що це вона вкинула собак в яму", – пригадує волонтерка Ольга. Додає: літня жінка сказала зоозахисникам і правоохоронцям, що вчинила так, бо пси, нібито, роздерли її козу.
"Це неможливо, ну як собаки такого малого розміру можуть задушити дорослу козу?", – каже зоозахисниця.
Що кажуть у поліції
У коментарі Суспільному інспекторка сектору комунікації Нацполіції Волині Марина Балдич розповіла, що правоохоронці отримали заяву від зоозахисників.
Наразі до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесли відомості за статтею 299 Кримінального кодексу України, йдеться про жорстоке поводження з тваринами. "Особу встановлено, триває розслідування", – додала інспекторка. З її слів, заяви про ушкодження кози правоохоронці не отримували.
У разі доведення вини санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк від одного до трьох років, або позбавлення волі від двох до трьох років.
Що із тваринами буде далі?
Зі слів волонтерів, врятовані собаки нині на перетримці. Стан однієї із них – важкий, тварина не може самостійно підвестися і сильно ослабла. Також собака має рани на голові.
"Друга собака ляклива і ще погано орієнтується у просторі. Вчора потрохи почали пити і їсти, тому є надія, що вони відійдуть від пережитого", – каже Ольга.
Зі слів зоозахисників, на територію ферми тварини не повернуться. Їм шукатимуть господарів.
Нині волонтери громадської організації також шукають юристів, які допоможуть зоозахисникам довести справу про жорстоке поводження з тваринами до суду.
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Як собаки опинилися у колодязі Суспільне розпитало у зоозахисників і правоохоронців.
Що сталося з собаками
Як розповіла одна з волонтерок громадської організації "Kovel Animals" Ольга, про те, що собаки у біді, дізналися від місцевих жителів. Пси жили на території колишньої ферми, де нині діють декілька підприємств.
За даними громадської організації, на території було сім собак. Чотирьох вони стерилізували і провакцинували торік. Іще трьох цуценят-підлітків збиралися завезти до ветеринара цього літа. "Вони нікому не несли небезпеки, абсолютно спокійні і дружні", – говорить волонтерка, яка рятувала псів.
Дістали собак із закинутого колодязя ледь живими. На шиї однієї з тварин був капроновий зашморг.
Скільки часу тварини пробули в ямі – невідомо. "Волонтер їх оглянув. У них дуже велике зневоднення. Вони довго не пили, орієнтовно до тижня часу", – додала зоозахисниця.
Як розгортались події
На дні колодязя, з якого дістали собак, виявили рештки ще п'яти загиблих тварин. На місце зоозахисники викликали поліцію.
"Приїхав дільничий і прийшла сторож, яка сказала, що це вона вкинула собак в яму", – пригадує волонтерка Ольга. Додає: літня жінка сказала зоозахисникам і правоохоронцям, що вчинила так, бо пси, нібито, роздерли її козу.
"Це неможливо, ну як собаки такого малого розміру можуть задушити дорослу козу?", – каже зоозахисниця.
Що кажуть у поліції
У коментарі Суспільному інспекторка сектору комунікації Нацполіції Волині Марина Балдич розповіла, що правоохоронці отримали заяву від зоозахисників.
Наразі до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесли відомості за статтею 299 Кримінального кодексу України, йдеться про жорстоке поводження з тваринами. "Особу встановлено, триває розслідування", – додала інспекторка. З її слів, заяви про ушкодження кози правоохоронці не отримували.
У разі доведення вини санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк від одного до трьох років, або позбавлення волі від двох до трьох років.
Що із тваринами буде далі?
Зі слів волонтерів, врятовані собаки нині на перетримці. Стан однієї із них – важкий, тварина не може самостійно підвестися і сильно ослабла. Також собака має рани на голові.
"Друга собака ляклива і ще погано орієнтується у просторі. Вчора потрохи почали пити і їсти, тому є надія, що вони відійдуть від пережитого", – каже Ольга.
Зі слів зоозахисників, на територію ферми тварини не повернуться. Їм шукатимуть господарів.
Нині волонтери громадської організації також шукають юристів, які допоможуть зоозахисникам довести справу про жорстоке поводження з тваринами до суду.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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