Лучани провели в останню дорогу загиблого 37-річного Героя Дмитра Гончарука

Лучани провели в останню дорогу загиблого 37-річного Героя Дмитра Гончарука
Мешканці міської територіальної громади попрощалися з військовослужбовцем Дмитром Гончаруком, який загинув у війні із загарбницькою росією. Сьогодні, 15 червня, 37-річного захисника відспівали у Кафедральному соборі Святої Трійці.

Про це повідомили у Луцькраді.

Лучанин Дмитро Гончарук (25.07.1986 року народження) був призваний на військову службу по мобілізації.

Загинув 10 червня під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Жереб’янки Василівського району Запорізької області.

Після завершення панахиди домовину з тілом Героя прощальною ходою пронесли Театральним майданом. У цей момент лучани, віддаючи останню шану загиблому, утворили живий коридор і прихилили коліна перед захисником.

Біля фотостенду “Герої Небесної Сотні – Загинули за єдність України” скорботна процесія зупинилася і виконала державний Гімн.

Дмитра Гончарука поховали на міському кладовищі у селі Гаразджа.

Лучани провели в останню дорогу загиблого 37-річного Героя Дмитра Гончарука


Лучани провели в останню дорогу загиблого 37-річного Героя Дмитра Гончарука


Лучани провели в останню дорогу загиблого 37-річного Героя Дмитра Гончарука

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Теги: війна, Росія, Україна
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