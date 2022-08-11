Сільська рада на Волині віддає в оренду ставок за 580 гривень

Сільська рада на Волині віддає в оренду ставок за 580 гривень
Зимнівська сільська рада вирішила віддати в оренду на десять років ставок, що розташований за межами села Зимне у Володимирському районі. Він призначений для рибогосподарських потреб.

Торги оголошено на сайті prozorro.sale. Пропозиції від учасників приймають до 20 червня, - пишуть Волинські новини.

Громада як лот виставила право оренди земельної ділянки водного фонду площею 0,2 гектара в комплексі з розташованим на ній водним об’єктом площею 0,1271 гектара.

Кадастровий номер – 0720582000:00:001:0382.

Категорія земель – землі водного фонду. Цільове призначення – для рибогосподарських потреб (КВЦПЗ 10.07). Вид використання – для рибогосподарських потреб.

Ставок розташований на річці Луга.

Початкова ціна продажу лоту становить 577 гривень 50 копійок. Річний розмір орендної плати – 57 гривень.

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Теги: ставок, оренда, Волинь
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