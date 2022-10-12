Гендиректор МАГАТЕ прибув з візитом на ЗАЕС

Рафаель Ґроссі розпочав візит на тимчасово захоплену російсько-окупаційними військами Запорізьку атомну електростанцію.



Про це повідомили в «Енергоатомі», пише



Як писав російський ТАСС, місія МАГАТЕ на Запорізькій атомній електростанції буде збільшена вдвічі — до чотирьох людей.



Вчора, 14 червня, від Reuters була інформація про те, що Рафаель Ґроссі відклав заплановану поїздку на тимчасово окуповану Запорізьку АЕС з міркувань безпеки.



Нагадаємо, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ)розпочав візит на тимчасово захоплену російсько-окупаційними військами Запорізьку атомну електростанцію.Про це повідомили в «Енергоатомі», пише Громадське Як писав російський ТАСС, місія МАГАТЕ на Запорізькій атомній електростанції буде збільшена вдвічі — до чотирьох людей.Вчора, 14 червня, від Reuters була інформація про те, що Рафаель Ґроссі відклав заплановану поїздку на тимчасово окуповану Запорізьку АЕС з міркувань безпеки.Нагадаємо, що росія закрила доступ до інформації про рівень радіації на ЗАЕС

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію