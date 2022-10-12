Гендиректор МАГАТЕ прибув з візитом на ЗАЕС
Сьогодні, 12:17
Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Ґроссі розпочав візит на тимчасово захоплену російсько-окупаційними військами Запорізьку атомну електростанцію.
Про це повідомили в «Енергоатомі», пише Громадське.
Як писав російський ТАСС, місія МАГАТЕ на Запорізькій атомній електростанції буде збільшена вдвічі — до чотирьох людей.
Вчора, 14 червня, від Reuters була інформація про те, що Рафаель Ґроссі відклав заплановану поїздку на тимчасово окуповану Запорізьку АЕС з міркувань безпеки.
Нагадаємо, що росія закрила доступ до інформації про рівень радіації на ЗАЕС.
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Про це повідомили в «Енергоатомі», пише Громадське.
Як писав російський ТАСС, місія МАГАТЕ на Запорізькій атомній електростанції буде збільшена вдвічі — до чотирьох людей.
Вчора, 14 червня, від Reuters була інформація про те, що Рафаель Ґроссі відклав заплановану поїздку на тимчасово окуповану Запорізьку АЕС з міркувань безпеки.
Нагадаємо, що росія закрила доступ до інформації про рівень радіації на ЗАЕС.
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