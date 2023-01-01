Росія закрила доступ до інформації про рівень радіації на ЗАЕС





Про це повідомив в.о. голови Державної інспекції з ядерного регулювання України Олег Коріков, пише



"Два тижні тому за командою з Москви припинилася автоматична передача даних з датчиків радіаційного моніторингу, що розташовані на промисловому майданчику Запорізької АЕС. Це неприйнятно і є порушенням вимог ядерної та радіаційної безпеки", — сказавь він.



За словами Корікова, зараз команда МАГАТЕ, яка перебуває на ЗАЕС, в ручному режимі — на папірці, телефоном — знімає показники з цих датчиків і передає їх у штаб-квартиру МАГАТЕ у Відні.



Він зазначив, що пізніше у штаб-квартирі ці дані вводять у відповідну систему, до якої мають доступ усі країни-члени МАГАТЕ, зокрема Україна.



Голова Енергоатому Петро Котін повідомив, що було ухвалене рішення про переведення енергоблока №5, останнього, який працював, у стан "холодного зупину". Про це він сказав під час візиту на одну з українських АЕС, передає кореспондентка Суспільного.



"Я видав розпорядження гендиректору ЗАЕС та головному інженеру, які перебувають на підконтрольній Україна території, про переведення блоку №5 у "холодний зупин", але фізично це не можливо виконати, оскільки ситуацію там контролюють рашисти. Так зване керівництво станції не виконує розпорядження, але за нашою інформацією вони готуються до того, щоб перевести блок в "холодний зупин", — сказав він.



Котін наголосив, що "холодний зупин" це найбезпечніший стан енергоблока для будь-яких умов і коли відбулася ситуація з втратою рівня води Каховського водосховища, регулятор вирішив перевести останній енергоблок в "холодний зупин", щоб "перевести станцію в найбільш безпечний стан".



"Далі подивимося як вони це будуть виконувати. також сподіваємося що Гроссі та експерти МАГАТЕ які перебувають на майданчику, вони також будуть впливати на це рішення щодо зупинки", — сказав голова Енергоатому.



Російські війська 6 червня підірвали Каховську ГЕС. В зоні підтоплення опинились 80 населених пунктів. Більшість з них на лівобережжі Херсонщини.



Раніше в "Енергоатомі" повідомляли, що рівень води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС є стабільним, і попри підрив росіянами греблі Каховської ГЕС, ситуація залишається контрольованою.



До цього президент "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін пояснював, що "холодний зупин" — це коли блоки не працюють взагалі, тому що знаходяться у "холодному стані".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія зупинила автоматичну передачу даних з датчиків радіаційного моніторингу на Запорізькій АЕС, цю інформацію в ручному режимі передають представники Міжнародного агентства з ядерної енергії (МАГАТЕ).Про це повідомив в.о. голови Державної інспекції з ядерного регулювання України, пише Суспільне "Два тижні тому за командою з Москви припинилася автоматична передача даних з датчиків радіаційного моніторингу, що розташовані на промисловому майданчику Запорізької АЕС. Це неприйнятно і є порушенням вимог ядерної та радіаційної безпеки", — сказавь він.За словами Корікова, зараз команда МАГАТЕ, яка перебуває на ЗАЕС, в ручному режимі — на папірці, телефоном — знімає показники з цих датчиків і передає їх у штаб-квартиру МАГАТЕ у Відні.Він зазначив, що пізніше у штаб-квартирі ці дані вводять у відповідну систему, до якої мають доступ усі країни-члени МАГАТЕ, зокрема Україна.Голова Енергоатомуповідомив, що було ухвалене рішення про переведення енергоблока №5, останнього, який працював, у стан "холодного зупину". Про це він сказав під час візиту на одну з українських АЕС, передає кореспондентка Суспільного."Я видав розпорядження гендиректору ЗАЕС та головному інженеру, які перебувають на підконтрольній Україна території, про переведення блоку №5 у "холодний зупин", але фізично це не можливо виконати, оскільки ситуацію там контролюють рашисти. Так зване керівництво станції не виконує розпорядження, але за нашою інформацією вони готуються до того, щоб перевести блок в "холодний зупин", — сказав він.Котін наголосив, що "холодний зупин" це найбезпечніший стан енергоблока для будь-яких умов і коли відбулася ситуація з втратою рівня води Каховського водосховища, регулятор вирішив перевести останній енергоблок в "холодний зупин", щоб "перевести станцію в найбільш безпечний стан"."Далі подивимося як вони це будуть виконувати. також сподіваємося що Гроссі та експерти МАГАТЕ які перебувають на майданчику, вони також будуть впливати на це рішення щодо зупинки", — сказав голова Енергоатому.Російські війська 6 червня підірвали Каховську ГЕС. В зоні підтоплення опинились 80 населених пунктів. Більшість з них на лівобережжі Херсонщини.Раніше в "Енергоатомі" повідомляли, що рівень води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС є стабільним, і попри підрив росіянами греблі Каховської ГЕС, ситуація залишається контрольованою.До цього президент "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін пояснював, що "холодний зупин" — це коли блоки не працюють взагалі, тому що знаходяться у "холодному стані".

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