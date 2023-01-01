В Міноборони розповіли співвідношення втрат України та росії





Про це Ганна Маляр, пише Суспільне.



Вона зазначила, що протягом тижня була зафіксована інформаційна активність рф щодо теми втрат Сил оборони України під час наступу.



"Українська армія під час наступу несе в рази менші втрати порівняно з окупантами, попри фейки росіян про протилежне. Я хочу нагадати, що під час війни жодна зі сторін не оприлюднює точні дані про свої втрати, тому що цим може скористатись противник для прогнозування подальших дій супротивника на полі бою. Загалом протягом всієї війни у нас в рази менше втрат", — йдеться в дописі Ганни Маляр.



Вона навела дані співвідношення загиблих по двох оперативно стратегічних угрупованнях військ, які зараз наступають, за минулий тиждень:



по "Хортиці" (Бахмутський напрямок) – загиблих з боку рф у 8,73 разів більше.



по "Таврії" (Запорізький і Бердянській напрямки) – загиблих у рф в 5,3 разів більше, ніж в України.



Напередодні заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що станом на червень ситуація на фронті є неоднорідною, українські військові ведуть проти російських збройних формувань як наступальні, так оборонні операції.



Що відомо про наступ та звільнення поблизу Великої Новосілки на Донеччині



11 червня 68-ма окрема єгерська бригада ім. Олекси Довбуша повідомила, що разом із Силами оборони України звільнила селище Благодатне у Донецькій області. Пізніше цю інформацію підтвердили у Сухопутних військах, а речник сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень розказав, що під час звільнення Благодатного, українські бійці взяли шістьох полонених.



Благодатне — це селище Великоновосілківської селищної громади, воно розташоване за п'ять кілометрів від Великої Новосілки. Ця громада розташована на кордоні із Запорізькою областю. Між Благодатним на Донеччині та Левадним на Запоріжжі зо три десятки кілометрів.

Пресслужба 7-го батальйону "Арей" Української добровольчої армії 129-ї ОБР Територіальної оборони ЗСУ повідомила, що бійці 10 червня звільнили село Нескучне Великоновосілківської селищної громади на Донеччині.



Ввечері 11 червня заступниця міністра оборони Ганна Маляр, повідомила, що Сили оборони деокупували село Макарівка, що в кілометрі від Благодатного та за три від Нескучного.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Бахмутському напрямку втрати російської армії майже в 9 разів більше, ніж з української сторони.Про це повідомила заступниця міністра оборони, пише Суспільне.Вона зазначила, що протягом тижня була зафіксована інформаційна активність рф щодо теми втрат Сил оборони України під час наступу."Українська армія під час наступу несе в рази менші втрати порівняно з окупантами, попри фейки росіян про протилежне. Я хочу нагадати, що під час війни жодна зі сторін не оприлюднює точні дані про свої втрати, тому що цим може скористатись противник для прогнозування подальших дій супротивника на полі бою. Загалом протягом всієї війни у нас в рази менше втрат", — йдеться в дописі Ганни Маляр.Вона навела дані співвідношення загиблих по двох оперативно стратегічних угрупованнях військ, які зараз наступають, за минулий тиждень:по "Хортиці" (Бахмутський напрямок) – загиблих з боку рф у 8,73 разів більше.по "Таврії" (Запорізький і Бердянській напрямки) – загиблих у рф в 5,3 разів більше, ніж в України.Напередодні заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що станом на червень ситуація на фронті є неоднорідною, українські військові ведуть проти російських збройних формувань як наступальні, так оборонні операції.11 червня 68-ма окрема єгерська бригада ім. Олекси Довбуша повідомила, що разом із Силами оборони України звільнила селище Благодатне у Донецькій області. Пізніше цю інформацію підтвердили у Сухопутних військах, а речник сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень розказав, що під час звільнення Благодатного, українські бійці взяли шістьох полонених.Благодатне — це селище Великоновосілківської селищної громади, воно розташоване за п'ять кілометрів від Великої Новосілки. Ця громада розташована на кордоні із Запорізькою областю. Між Благодатним на Донеччині та Левадним на Запоріжжі зо три десятки кілометрів.Пресслужба 7-го батальйону "Арей" Української добровольчої армії 129-ї ОБР Територіальної оборони ЗСУ повідомила, що бійці 10 червня звільнили село Нескучне Великоновосілківської селищної громади на Донеччині.Ввечері 11 червня заступниця міністра оборони Ганна Маляр, повідомила, що Сили оборони деокупували село Макарівка, що в кілометрі від Благодатного та за три від Нескучного.

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