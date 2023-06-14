Триває жорстокий двобій, але наше просування впевнене − Маляр про контрнаступ





Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі марафону новин 14 червня, пише



"У нас на декількох напрямках іде наступ, але так само на декількох напрямах іде і наступ ворога. Тобто станом на зараз ми знаходимося і в наступі, і в обороні. Просто на різних напрямках. Іде дуже серйозне протистояння.



По-друге, ворог збільшує зараз кількість обстрілів – і артилерійських, і мінометних, авіаційних ударів більше завдає і таким чином намагається зупиняти наш наступ.



Крім того, наприклад, на півдні наші війська стикаються з суцільним мінуванням полів. Тому дуже складно просуватися. Так, це можливо, повільно, якщо дивитися цифри, але це просування впевнене", - йдеться в повідомленні.



Маляр додала, що українські сили також стикаються з тим, що росіяни активно застосовують ПТУРи і дрони-камікадзе, намагаючись зупинити контрнаступ.



"Фактично ми маємо дуже жорсткий двобій, коли і ми використовуємо свої зусилля по можливості якомога більше, і ворог концентрує якомога більше своїх зусиль, щоб зупинити цей (український – ред.) наступ", - зазначила Маляр.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українським військам дуже складно контрнаступати, бо окупанти дуже щільно замінували поля і чинять активний супротив, але попри все захисники впевнено просуваються вперед.Про це повідомила заступниця міністра оборони Українив ефірі марафону новин 14 червня, пише Українська правда "У нас на декількох напрямках іде наступ, але так само на декількох напрямах іде і наступ ворога. Тобто станом на зараз ми знаходимося і в наступі, і в обороні. Просто на різних напрямках. Іде дуже серйозне протистояння.По-друге, ворог збільшує зараз кількість обстрілів – і артилерійських, і мінометних, авіаційних ударів більше завдає і таким чином намагається зупиняти наш наступ.Крім того, наприклад, на півдні наші війська стикаються з суцільним мінуванням полів. Тому дуже складно просуватися. Так, це можливо, повільно, якщо дивитися цифри, але це просування впевнене", - йдеться в повідомленні.Маляр додала, що українські сили також стикаються з тим, що росіяни активно застосовують ПТУРи і дрони-камікадзе, намагаючись зупинити контрнаступ."Фактично ми маємо дуже жорсткий двобій, коли і ми використовуємо свої зусилля по можливості якомога більше, і ворог концентрує якомога більше своїх зусиль, щоб зупинити цей (український – ред.) наступ", - зазначила Маляр.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію