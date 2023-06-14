Триває жорстокий двобій, але наше просування впевнене − Маляр про контрнаступ

Триває жорстокий двобій, але наше просування впевнене − Маляр про контрнаступ
Українським військам дуже складно контрнаступати, бо окупанти дуже щільно замінували поля і чинять активний супротив, але попри все захисники впевнено просуваються вперед.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі марафону новин 14 червня, пише Українська правда.

"У нас на декількох напрямках іде наступ, але так само на декількох напрямах іде і наступ ворога. Тобто станом на зараз ми знаходимося і в наступі, і в обороні. Просто на різних напрямках. Іде дуже серйозне протистояння.

По-друге, ворог збільшує зараз кількість обстрілів – і артилерійських, і мінометних, авіаційних ударів більше завдає і таким чином намагається зупиняти наш наступ.

Крім того, наприклад, на півдні наші війська стикаються з суцільним мінуванням полів. Тому дуже складно просуватися. Так, це можливо, повільно, якщо дивитися цифри, але це просування впевнене", - йдеться в повідомленні.

Маляр додала, що українські сили також стикаються з тим, що росіяни активно застосовують ПТУРи і дрони-камікадзе, намагаючись зупинити контрнаступ.

"Фактично ми маємо дуже жорсткий двобій, коли і ми використовуємо свої зусилля по можливості якомога більше, і ворог концентрує якомога більше своїх зусиль, щоб зупинити цей (український – ред.) наступ", - зазначила Маляр.

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Теги: Росія, Україна, війна
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