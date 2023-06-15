За минулу добу ЗСУ ліквідували ще майже шість сотень окупантів

За минулу добу ЗСУ ліквідували ще майже шість сотень окупантів
Генеральний штаб ЗС України назвав орієнтовні втрати ворога станом на ранок 15 червня.

Загальні бойові втрати противника станом на 15.06.23 орієнтовно склали:

- особового складу ‒ близько 217910 (+580) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3955 (+12) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7667 (+14) од,
- артилерійських систем – 3793 (+10) од,
- РСЗВ – 604 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 364 (+0) од,
- літаків – 314 (+0) од,
- гелікоптерів – 301 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3333 (+9),
- крилаті ракети ‒ 1199 (+3),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6506 (+24) од,
- спеціальна техніка ‒ 519 (+3).

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Теги: втрати окупантів, Росія
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