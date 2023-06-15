За минулу добу ЗСУ ліквідували ще майже шість сотень окупантів





Загальні бойові втрати противника станом на 15.06.23 орієнтовно склали:



- особового складу ‒ близько 217910 (+580) осіб ліквідовано,

- танків ‒ 3955 (+12) од,

- бойових броньованих машин ‒ 7667 (+14) од,

- артилерійських систем – 3793 (+10) од,

- РСЗВ – 604 (+1) од,

- засоби ППО ‒ 364 (+0) од,

- літаків – 314 (+0) од,

- гелікоптерів – 301 (+1) од,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3333 (+9),

- крилаті ракети ‒ 1199 (+3),

- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

- автомобільної техніки та автоцистерн – 6506 (+24) од,

- спеціальна техніка ‒ 519 (+3).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Генеральний штаб ЗС України назвав орієнтовні втрати ворога станом на ранок 15 червня.Загальні бойові втрати противника станом на 15.06.23 орієнтовно склали:- особового складу ‒ близько 217910 (+580) осіб ліквідовано,- танків ‒ 3955 (+12) од,- бойових броньованих машин ‒ 7667 (+14) од,- артилерійських систем – 3793 (+10) од,- РСЗВ – 604 (+1) од,- засоби ППО ‒ 364 (+0) од,- літаків – 314 (+0) од,- гелікоптерів – 301 (+1) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3333 (+9),- крилаті ракети ‒ 1199 (+3),- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн – 6506 (+24) од,- спеціальна техніка ‒ 519 (+3).

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