За минулу добу ЗСУ ліквідували ще майже шість сотень окупантів
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Генеральний штаб ЗС України назвав орієнтовні втрати ворога станом на ранок 15 червня.
Загальні бойові втрати противника станом на 15.06.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 217910 (+580) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3955 (+12) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7667 (+14) од,
- артилерійських систем – 3793 (+10) од,
- РСЗВ – 604 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 364 (+0) од,
- літаків – 314 (+0) од,
- гелікоптерів – 301 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3333 (+9),
- крилаті ракети ‒ 1199 (+3),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6506 (+24) од,
- спеціальна техніка ‒ 519 (+3).
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Загальні бойові втрати противника станом на 15.06.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 217910 (+580) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3955 (+12) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7667 (+14) од,
- артилерійських систем – 3793 (+10) од,
- РСЗВ – 604 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 364 (+0) од,
- літаків – 314 (+0) од,
- гелікоптерів – 301 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3333 (+9),
- крилаті ракети ‒ 1199 (+3),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6506 (+24) од,
- спеціальна техніка ‒ 519 (+3).
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