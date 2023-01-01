Нічна атака на Кривий Ріг: ракети поцілили у 2 підприємства, поранено чоловіка

Нічна атака на Кривий Ріг: ракети поцілили у 2 підприємства, поранено чоловіка
Вночі 15 червня російські загарбники завдали ракетного удару по Кривому Рогу Дніпропетровської області, внаслідок ворожої атаки руйнувань зазнали 2 промислових підприємства, 38-річний чоловік отримав поранення.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Цієї ночі ворог знову атакував Кривий Ріг ракетами. Поцілив по двох промислових підприємствах. Поранення отримав 38-річний чоловік. Він госпіталізований у стані середньої тяжкості. На підприємствах виникли пожежі, які рятувальники вже приборкали. Є суттєві руйнування виробничих споруд. Побиті газопроводи. Знищено шиномонтаж та автобус", - зазначив він.

За словами Лисака, сили ППО збили одну ракету росіян, її уламки пошкодили автомобіль.

Крім того, повідомив очільник ОВА, воїни ПвК "Схід" знищили вночі всі 5 ударних дронів "Shahed-131/136", які атакували Дніпропетровщину.

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Теги: Кривий Ріг, ракетна атака
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