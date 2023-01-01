Сили ППО знищили вночі 20 «Шахедів» і крилату ракету

Сили протиповітряної оборони України вночі 15 червня під час повітряної атаки росіян знищили 20 із 20 "Шахедів", 1 із 4 крилатих ракет та розвідувальний безпілотник "Орлан-10".Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ."Уночі в період з 00.20 по 04.30 год 15 червня 2023 року російські окупанти завдали удару по Україні крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555, а також ударними дронами "Shahed-136/131", - йдеться у дописі.Також чотирма літаками стратегічної авіації Ту-95мс здійснено чотири пуски крилатих ракет Х-101/Х-555 з Каспійського моря. Одну із ракет вдалось знищити, решта – влучили в промислові об’єкти в Дніпропетровській області. Про наслідки удару повідомлять місцеві військові адміністрації.Іранські "Шахеди" противник запускав з північного та південного напрямків. Усі 20 ударних дронів знищено силами та засобами Повітряних сил у зонах відповідальності повітряних командувань "Південь" та "Схід".Крім того, повідомили у Повітряних силах, вночі українські захисники знищили ворожий БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10", який здійснював повітряну розвідку на східному напрямку.