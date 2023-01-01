Окупанти залишили кілька блокпостів у Пологах на Запоріжжі
Сьогодні, 05:27
Російських військових і їхньої техніки в окупованих Пологах Запорізької області стало менше.
Про це повідомив міський голова Пологів Юрій Коноваленко, інформує Радіо Свобода.
«На території їх поменшало, поменшало і техніки. Вони залишили буквально декілька блокпостів, які сьогодні стоять пусті, нема нікого на них. Більшість з тих, які залишилися, як повідомляють наші жителі, перевдягаються в цивільний одяг і їздять по місту на велосипедах, скутерах, тобто менше намагаються рухатися технікою», – розповів посадовець.
Разом із цим, представники окупаційної влади нікуди не евакуюються, хоча мають відповідне «розпорядження», каже Коноваленко.
«Ми знаємо, що так звані адміністрації, отримали «розпорядження» на евакуацію. Але на сьогодні поки що ми не бачимо підтвердження, що ті, хто прийшов працювати в ті адміністрації, виїздять. Тобто всіх їх бачимо, знаємо, що залишаються в місті», – розповів міський голова.
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Про це повідомив міський голова Пологів Юрій Коноваленко, інформує Радіо Свобода.
«На території їх поменшало, поменшало і техніки. Вони залишили буквально декілька блокпостів, які сьогодні стоять пусті, нема нікого на них. Більшість з тих, які залишилися, як повідомляють наші жителі, перевдягаються в цивільний одяг і їздять по місту на велосипедах, скутерах, тобто менше намагаються рухатися технікою», – розповів посадовець.
Разом із цим, представники окупаційної влади нікуди не евакуюються, хоча мають відповідне «розпорядження», каже Коноваленко.
«Ми знаємо, що так звані адміністрації, отримали «розпорядження» на евакуацію. Але на сьогодні поки що ми не бачимо підтвердження, що ті, хто прийшов працювати в ті адміністрації, виїздять. Тобто всіх їх бачимо, знаємо, що залишаються в місті», – розповів міський голова.
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