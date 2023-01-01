Окупанти залишили кілька блокпостів у Пологах на Запоріжжі

Окупанти залишили кілька блокпостів у Пологах на Запоріжжі
Російських військових і їхньої техніки в окупованих Пологах Запорізької області стало менше.

Про це повідомив міський голова Пологів Юрій Коноваленко, інформує Радіо Свобода.

«На території їх поменшало, поменшало і техніки. Вони залишили буквально декілька блокпостів, які сьогодні стоять пусті, нема нікого на них. Більшість з тих, які залишилися, як повідомляють наші жителі, перевдягаються в цивільний одяг і їздять по місту на велосипедах, скутерах, тобто менше намагаються рухатися технікою», – розповів посадовець.

Разом із цим, представники окупаційної влади нікуди не евакуюються, хоча мають відповідне «розпорядження», каже Коноваленко.

«Ми знаємо, що так звані адміністрації, отримали «розпорядження» на евакуацію. Але на сьогодні поки що ми не бачимо підтвердження, що ті, хто прийшов працювати в ті адміністрації, виїздять. Тобто всіх їх бачимо, знаємо, що залишаються в місті», – розповів міський голова.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дружина голови Луцької райради, який «втік» за кордон, розпродує сімейне майно
Як пропаганда змінює волинян, які виїхали у Білорусь і що вони кажуть про війну. ВІДЕО
«Втеча» голови Луцької райради: відповіді на деякі поширені запитання
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Окупанти залишили кілька блокпостів у Пологах на Запоріжжі
Сьогодні, 05:27
Росія закрила доступ до інформації про рівень радіації на ЗАЕС
Сьогодні, 03:22
Європарламент визнав підрив Каховської ГЕС росіянами воєнним злочином
Сьогодні, 02:13
Німеччина придбає ізраїльську систему ПРО на майже 4 млрд євро, здатну збивати балістику
Сьогодні, 01:31
15 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Схожі новини
Росія закрила доступ до інформації про рівень радіації на ЗАЕС Росія закрила доступ до інформації про рівень радіації на ЗАЕС
Сьогодні, 03:22
Європарламент визнав підрив Каховської ГЕС росіянами воєнним злочином Європарламент визнав підрив Каховської ГЕС росіянами воєнним злочином
Сьогодні, 02:13
Росіяни звели лінію оборони впритул до кордону з Білоруссю Росіяни звели лінію оборони впритул до кордону з Білоруссю
14 червень, 22:42
Російський обстріл вбив жінку на Чернігівщині Російський обстріл вбив жінку на Чернігівщині
14 червень, 22:09
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Окупанти залишили кілька блокпостів у Пологах на Запоріжжі
Сьогодні, 05:27
 0
Росія закрила доступ до інформації про рівень радіації на ЗАЕС
Сьогодні, 03:22
 0
Європарламент визнав підрив Каховської ГЕС росіянами воєнним злочином
Сьогодні, 02:13
 0
Німеччина придбає ізраїльську систему ПРО на майже 4 млрд євро, здатну збивати балістику
Сьогодні, 01:31
 0
15 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Медіа
відео
1/8