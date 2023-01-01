Європарламент визнав підрив Каховської ГЕС росіянами воєнним злочином





Про це, як пише



"Депутати засудили руйнування греблі в українській Новій Каховці, останній скоєний Росією воєнний злочин, що має отримати наслідки. Вони закликали ЄС продовжувати потужну підтримку України, запровадити нові санкції проти Росії та спрямувати мільярди заморожених фінансових активів російських олігархів на відбудову України", – йдеться у заяві.">"Укрінформ", йдеться в повідомленні Європарламенту за підсумками пленарного засідання у Страсбурзі 14 червня. Зазначається, що під час нього депутати розглядали процес підготовки до зустрічі Європейської ради, яка має відбутися в Брюселі наприкінці місяця.



"Депутати засудили руйнування греблі в українській Новій Каховці, останній скоєний Росією воєнний злочин, що має отримати наслідки. Вони закликали ЄС продовжувати потужну підтримку України, запровадити нові санкції проти Росії та спрямувати мільярди заморожених фінансових активів російських олігархів на відбудову України", – йдеться у заяві.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Депутати Європейського парламенту назвали підрив греблі Каховської ГЕС російськими окупантами 6 червня воєнним злочином. Парламентарі рішуче засудили ці дії загарбників.Про це, як пише "Укрінформ" , йдеться в повідомленні Європарламенту за підсумками пленарного засідання у Страсбурзі 14 червня. Зазначається, що під час нього депутати розглядали процес підготовки до зустрічі Європейської ради, яка має відбутися в Брюселі наприкінці місяця."Депутати засудили руйнування греблі в українській Новій Каховці, останній скоєний Росією воєнний злочин, що має отримати наслідки. Вони закликали ЄС продовжувати потужну підтримку України, запровадити нові санкції проти Росії та спрямувати мільярди заморожених фінансових активів російських олігархів на відбудову України", – йдеться у заяві.">"Укрінформ", йдеться в повідомленні Європарламенту за підсумками пленарного засідання у Страсбурзі 14 червня. Зазначається, що під час нього депутати розглядали процес підготовки до зустрічі Європейської ради, яка має відбутися в Брюселі наприкінці місяця."Депутати засудили руйнування греблі в українській Новій Каховці, останній скоєний Росією воєнний злочин, що має отримати наслідки. Вони закликали ЄС продовжувати потужну підтримку України, запровадити нові санкції проти Росії та спрямувати мільярди заморожених фінансових активів російських олігархів на відбудову України", – йдеться у заяві.

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