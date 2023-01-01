Європарламент визнав підрив Каховської ГЕС росіянами воєнним злочином

Європарламент визнав підрив Каховської ГЕС росіянами воєнним злочином
Депутати Європейського парламенту назвали підрив греблі Каховської ГЕС російськими окупантами 6 червня воєнним злочином. Парламентарі рішуче засудили ці дії загарбників.

Про це, як пише "Укрінформ", йдеться в повідомленні Європарламенту за підсумками пленарного засідання у Страсбурзі 14 червня. Зазначається, що під час нього депутати розглядали процес підготовки до зустрічі Європейської ради, яка має відбутися в Брюселі наприкінці місяця.

"Депутати засудили руйнування греблі в українській Новій Каховці, останній скоєний Росією воєнний злочин, що має отримати наслідки. Вони закликали ЄС продовжувати потужну підтримку України, запровадити нові санкції проти Росії та спрямувати мільярди заморожених фінансових активів російських олігархів на відбудову України", – йдеться у заяві.">"Укрінформ", йдеться в повідомленні Європарламенту за підсумками пленарного засідання у Страсбурзі 14 червня. Зазначається, що під час нього депутати розглядали процес підготовки до зустрічі Європейської ради, яка має відбутися в Брюселі наприкінці місяця.

"Депутати засудили руйнування греблі в українській Новій Каховці, останній скоєний Росією воєнний злочин, що має отримати наслідки. Вони закликали ЄС продовжувати потужну підтримку України, запровадити нові санкції проти Росії та спрямувати мільярди заморожених фінансових активів російських олігархів на відбудову України", – йдеться у заяві.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дружина голови Луцької райради, який «втік» за кордон, розпродує сімейне майно
Як пропаганда змінює волинян, які виїхали у Білорусь і що вони кажуть про війну. ВІДЕО
«Втеча» голови Луцької райради: відповіді на деякі поширені запитання
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Європарламент визнав підрив Каховської ГЕС росіянами воєнним злочином
Сьогодні, 02:13
Німеччина придбає ізраїльську систему ПРО на майже 4 млрд євро, здатну збивати балістику
Сьогодні, 01:31
15 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Добрі новини від ВолиньPost за 14 червня
14 червень, 23:15
Росіяни звели лінію оборони впритул до кордону з Білоруссю
14 червень, 22:42
Схожі новини
Росіяни звели лінію оборони впритул до кордону з Білоруссю Росіяни звели лінію оборони впритул до кордону з Білоруссю
14 червень, 22:42
Російський обстріл вбив жінку на Чернігівщині Російський обстріл вбив жінку на Чернігівщині
14 червень, 22:09
Окупанти зіткнулися з новою проблемою на фронті Окупанти зіткнулися з новою проблемою на фронті
14 червень, 20:32
Завтра на Волині зустрічатимуть загиблого Героя Олександра Старжинського Завтра на Волині зустрічатимуть загиблого Героя Олександра Старжинського
14 червень, 15:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Європарламент визнав підрив Каховської ГЕС росіянами воєнним злочином
Сьогодні, 02:13
 0
Німеччина придбає ізраїльську систему ПРО на майже 4 млрд євро, здатну збивати балістику
Сьогодні, 01:31
 0
15 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Добрі новини від ВолиньPost за 14 червня
14 червень, 23:15
 0
Росіяни звели лінію оборони впритул до кордону з Білоруссю
14 червень, 22:42
 0
Медіа
відео
1/8