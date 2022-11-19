Для перевізників закрили реєстрацію на чергу «Ягодин – Дорогуськ»

Для перевізників закрили реєстрацію на чергу «Ягодин – Дорогуськ»
Реєстрацію в чергу «Ягодин – Дорогуськ. Тимчасова черга» закрили.

Про це повідомили у пресслужбі волинської митниці.

"Увага міжнародних перевізників. Реєстрація в чергу «Ягодин – Дорогуськ. Тимчасова черга» закрита", - йдеться у повідомленні.

Відтепер всі перевізники з товарами з 1-24 групи мають записуватись до черги «Ягодин – Дорогуськ. Товари 1-24 групи УКТЗЕД».

Умови запису до кожної черги можна переглянути на слайді Укртрансбезпеки.

Для перевізників закрили реєстрацію на чергу «Ягодин – Дорогуськ»


Нагадаємо, у пункті пропуску «Ягодин-Дорогуськ» на кордоні з Польщею відновили рух вантажних автомобілів.

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Теги: «Ягодин – Дорогуськ», черга, закриття
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