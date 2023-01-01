У росії розпочався суд над 22 полоненими бійцями «Азова»: серед них – вісім жінок. ФОТО
Сьогодні, 11:45
У середу, 14 червня, на півдні росії розпочався суд над понад 22 українськими військовими, які потрапили в полон під час боїв в Україні.
Про це пише агенція АР, інформує Цензор.НЕТ.
З 24 людей, яким були висунуті звинувачення, двох обміняли на російських військовополонених. З решти 22 обвинувачених, які постали перед судом, вісім — жінки, які, за повідомленнями, працювали кухарями в батальйоні "Азов".
Якщо їх визнають винними, їм загрожує від 15 років до довічного ув'язнення.
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Про це пише агенція АР, інформує Цензор.НЕТ.
З 24 людей, яким були висунуті звинувачення, двох обміняли на російських військовополонених. З решти 22 обвинувачених, які постали перед судом, вісім — жінки, які, за повідомленнями, працювали кухарями в батальйоні "Азов".
Якщо їх визнають винними, їм загрожує від 15 років до довічного ув'язнення.
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