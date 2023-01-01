У росії розпочався суд над 22 полоненими бійцями «Азова»: серед них – вісім жінок. ФОТО





Про це пише агенція АР, інформує



З 24 людей, яким були висунуті звинувачення, двох обміняли на російських військовополонених. З решти 22 обвинувачених, які постали перед судом, вісім — жінки, які, за повідомленнями, працювали кухарями в батальйоні "Азов".



Якщо їх визнають винними, їм загрожує від 15 років до довічного ув'язнення.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У середу, 14 червня, на півдні росії розпочався суд над понад 22 українськими військовими, які потрапили в полон під час боїв в Україні.Про це пише агенція АР, інформує Цензор.НЕТ З 24 людей, яким були висунуті звинувачення, двох обміняли на російських військовополонених. З решти 22 обвинувачених, які постали перед судом, вісім — жінки, які, за повідомленнями, працювали кухарями в батальйоні "Азов".Якщо їх визнають винними, їм загрожує від 15 років до довічного ув'язнення.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію