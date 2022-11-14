На Волині під колеса автомобіля потрапив 73-річний велосипедист





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



У результаті зіткнення пенсіонер травмувався, його також госпіталізували.



За кермом легковика перебував 65-річний житель Маневич.



Слідчі розпочали за цим фактом кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.



Досудове розслідування триває.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вчора, 14 червня, на автодорозі у селі Оконськ під колеса легковика Peugeot 407 потрапив 73-річний велосипедист.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.У результаті зіткнення пенсіонер травмувався, його також госпіталізували.За кермом легковика перебував 65-річний житель Маневич.Слідчі розпочали за цим фактом кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.Досудове розслідування триває.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію