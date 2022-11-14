На Волині під колеса автомобіля потрапив 73-річний велосипедист
Сьогодні, 11:19
Вчора, 14 червня, на автодорозі у селі Оконськ під колеса легковика Peugeot 407 потрапив 73-річний велосипедист.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
У результаті зіткнення пенсіонер травмувався, його також госпіталізували.
За кермом легковика перебував 65-річний житель Маневич.
Слідчі розпочали за цим фактом кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Досудове розслідування триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
У результаті зіткнення пенсіонер травмувався, його також госпіталізували.
За кермом легковика перебував 65-річний житель Маневич.
Слідчі розпочали за цим фактом кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Досудове розслідування триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У росії розпочався суд над 22 полоненими бійцями «Азова»: серед них – вісім жінок. ФОТО
Сьогодні, 11:45
На Волині під колеса автомобіля потрапив 73-річний велосипедист
Сьогодні, 11:19
СБУ попереджає про підготовку низки нових фейків спецслужбами рф
Сьогодні, 11:00
Медіа