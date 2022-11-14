На Волині під колеса автомобіля потрапив 73-річний велосипедист

На Волині під колеса автомобіля потрапив 73-річний велосипедист
Вчора, 14 червня, на автодорозі у селі Оконськ під колеса легковика Peugeot 407 потрапив 73-річний велосипедист.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

У результаті зіткнення пенсіонер травмувався, його також госпіталізували.

За кермом легковика перебував 65-річний житель Маневич.

Слідчі розпочали за цим фактом кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
На Волині під колеса автомобіля потрапив 73-річний велосипедист

Досудове розслідування триває.

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Теги: Волинь, велосипедист, ДТП
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