На війні загинув 24-річний Герой з Луцького району Олександр Царук

На війні загинув 24-річний Герой з Луцького району Олександр Царук
У жорстокій війні з російським агресором загинув Герой з Колківської громади, старший солдат Царук Олександр Вікторович.

Про це повідомили у громаді.

Захисник 16.09.1998 року народження, житель с. Куликовичі Куликовицького старостинського округу.

10.06.2023 року неподалік Донецької області поклав своє життя, захищаючи рідну землю.

У громаді оголошено триденну жалобу.

Поховання Героя відбудеться 16 червня 2023 року в с. Куликовичі, у храмі Покрови Пресвятої Богородиці.

Орієнтовна зустріч кортежу о 12:30 год.

"Просимо жителів громади гідно зустріти полеглого захисника України", - йдеться у дописі.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним загиблого Героя. Вічна пам’ять, честь і слава!

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Теги: війна, Росія, Україна
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