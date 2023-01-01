На війні загинув 24-річний Герой з Луцького району Олександр Царук

Царук Олександр Вікторович.



Про це повідомили у громаді.



Захисник 16.09.1998 року народження, житель с. Куликовичі Куликовицького старостинського округу.



10.06.2023 року неподалік Донецької області поклав своє життя, захищаючи рідну землю.



У громаді оголошено триденну жалобу.



Поховання Героя відбудеться 16 червня 2023 року в с. Куликовичі, у храмі Покрови Пресвятої Богородиці.



Орієнтовна зустріч кортежу о 12:30 год.



"Просимо жителів громади гідно зустріти полеглого захисника України", - йдеться у дописі.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним загиблого Героя. Вічна пам’ять, честь і слава!

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