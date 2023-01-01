На війні загинув 24-річний Герой з Луцького району Олександр Царук
Сьогодні, 11:15
У жорстокій війні з російським агресором загинув Герой з Колківської громади, старший солдат Царук Олександр Вікторович.
Про це повідомили у громаді.
Захисник 16.09.1998 року народження, житель с. Куликовичі Куликовицького старостинського округу.
10.06.2023 року неподалік Донецької області поклав своє життя, захищаючи рідну землю.
У громаді оголошено триденну жалобу.
Поховання Героя відбудеться 16 червня 2023 року в с. Куликовичі, у храмі Покрови Пресвятої Богородиці.
Орієнтовна зустріч кортежу о 12:30 год.
"Просимо жителів громади гідно зустріти полеглого захисника України", - йдеться у дописі.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним загиблого Героя. Вічна пам’ять, честь і слава!
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Про це повідомили у громаді.
Захисник 16.09.1998 року народження, житель с. Куликовичі Куликовицького старостинського округу.
10.06.2023 року неподалік Донецької області поклав своє життя, захищаючи рідну землю.
У громаді оголошено триденну жалобу.
Поховання Героя відбудеться 16 червня 2023 року в с. Куликовичі, у храмі Покрови Пресвятої Богородиці.
Орієнтовна зустріч кортежу о 12:30 год.
"Просимо жителів громади гідно зустріти полеглого захисника України", - йдеться у дописі.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним загиблого Героя. Вічна пам’ять, честь і слава!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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