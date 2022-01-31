На Волині зіткнулися авто та мотоцикл: постраждала 16-річна дівчина
Сьогодні, 10:48
На Ківерцівщині легковик зіткнувся з мотоциклом, є постраждалі.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Автопригода трапилася учора, 14 червня, по вулиці Центральна у селищі Колки.
65-річний місцевий житель керуючи автомобілем ВАЗ 2107, зіткнувся з мотоциклом Loncin під керуванням 17-річного жителя Луцького району.
Внаслідок ДТП пасажирка двоколісного, 16-річна жителька Луцького району, отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували у відділення реанімації.
Слідчі розпочали за цими фактом кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Досудове розслідування триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Автопригода трапилася учора, 14 червня, по вулиці Центральна у селищі Колки.
65-річний місцевий житель керуючи автомобілем ВАЗ 2107, зіткнувся з мотоциклом Loncin під керуванням 17-річного жителя Луцького району.
Внаслідок ДТП пасажирка двоколісного, 16-річна жителька Луцького району, отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували у відділення реанімації.
Слідчі розпочали за цими фактом кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Досудове розслідування триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
СБУ попереджає про підготовку низки нових фейків спецслужбами рф
Сьогодні, 11:00
На Волині зіткнулися авто та мотоцикл: постраждала 16-річна дівчина
Сьогодні, 10:48
У Луцьку в автівці виявили наркотики та зброю
Сьогодні, 10:40
На Волині горів житловий будинок. ФОТО
Сьогодні, 10:30
Медіа