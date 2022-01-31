На Волині зіткнулися авто та мотоцикл: постраждала 16-річна дівчина





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Автопригода трапилася учора, 14 червня, по вулиці Центральна у селищі Колки.



65-річний місцевий житель керуючи автомобілем ВАЗ 2107, зіткнувся з мотоциклом Loncin під керуванням 17-річного жителя Луцького району.



Внаслідок ДТП пасажирка двоколісного, 16-річна жителька Луцького району, отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували у відділення реанімації.



Слідчі розпочали за цими фактом кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.



Досудове розслідування триває.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Ківерцівщині легковик зіткнувся з мотоциклом, є постраждалі.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Автопригода трапилася учора, 14 червня, по вулиці Центральна у селищі Колки.65-річний місцевий житель керуючи автомобілем ВАЗ 2107, зіткнувся з мотоциклом Loncin під керуванням 17-річного жителя Луцького району.Внаслідок ДТП пасажирка двоколісного, 16-річна жителька Луцького району, отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували у відділення реанімації.Слідчі розпочали за цими фактом кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.Досудове розслідування триває.

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