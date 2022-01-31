На Волині зіткнулися авто та мотоцикл: постраждала 16-річна дівчина

На Волині зіткнулися авто та мотоцикл: постраждала 16-річна дівчина
На Ківерцівщині легковик зіткнувся з мотоциклом, є постраждалі.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Автопригода трапилася учора, 14 червня, по вулиці Центральна у селищі Колки.

65-річний місцевий житель керуючи автомобілем ВАЗ 2107, зіткнувся з мотоциклом Loncin під керуванням 17-річного жителя Луцького району.

Внаслідок ДТП пасажирка двоколісного, 16-річна жителька Луцького району, отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували у відділення реанімації.

Слідчі розпочали за цими фактом кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває.
На Волині зіткнулися авто та мотоцикл: постраждала 16-річна дівчина


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Теги: Волинь, ДТП, мотоцикл, дівчина
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