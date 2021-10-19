У Луцьку в автівці виявили наркотики та зброю

У Луцьку на Домни Гордіюк поліцейські зупинили автівку. У водія та пасажира виявили наркотичні речовини та зброю.Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.Учора близько 23 години екіпаж саме патрулював місто. Коли інспектори проїжджали по вулиці Домни Гордіюк, то помітили автомобіль Audi, в якого не горів габаритний ліхтар. Через цю технічну несправність поліцейські зупинили транспортний засіб.Під час спілкування з водієм той почав помітно нервувати. Було прийнято рішення провести поверхневу перевірку, під час якої у кишені чоловіка патрульні виявили два зіп-пакети з білою порошкоподібною речовиною, що була схожа на наркотичну.Інспектори провели поверхневу перевірку також щодо пасажира авто. У його сумці було виявлено предмет, схожий на револьвер.Оскільки такі дії громадян мають ознаки кримінальних правопорушень, патрульні викликали слідчо-оперативну групу та забезпечили охорону місця події.