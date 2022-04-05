СБУ попереджає про підготовку низки нових фейків спецслужбами рф

СБУ попереджає про підготовку низки нових фейків спецслужбами рф
Спецслужби рф готують нові провокації стосовно представників Сил оборони та безпеки України. Такі дані СБУ виявила в ході контррозвідувальної діяльності.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Зокрема, за оперативними даними, співробітники 5 служби фсб рф планують низку ІПСО, в основу яких має увійти дезінформація про нібито російське громадянство українських державних діячів, керівництва Сил оборони і безпеки та їхніх родин, а також інших посадових осіб.

«Правдоподібність» та доказову базу фейків серед іншого має забезпечити:

▪️ внесення фсб до державних реєстрів рф записів, які нібито повинні підтверджувати версію ворожих спецслужб;

▪️ підробку документів українських державних діячів та представників Сил оборони.

За оперативними даними, старт реалізації ворожого ІПСО в українському інформаційному полі запланований на найближчий час.
Не маючи успіхів на полі бою, ворог прагне будь-якими методами підірвати психологічно-емоційний стан українських воїнів на передовій та дестабілізувати ситуацію в країні.

Закликаємо представників українських ЗМІ критично ставитися до появи подібної «сенсаційної» інформації.

СБУ системно відстежує всі подібні маніпуляції, викриває та затримує агентів кремля, які свідомо допомагають ворогу всередині країни.

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Теги: Росія, фейки, СБУ
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