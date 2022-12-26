На Волині горів житловий будинок. ФОТО
Сьогодні, 10:30
Волинські рятувальники ліквідували пожежу у приватному житловому будинку.
Про це повідомили у ДСНС Волині.
14 червня о 12:16 до служби "101" надійшло повідомлення про пожежу в селі Бірки Камінь-Каширського району. На місце виклику направлено вогнеборців 12-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Любешів, а також місцеву пожежну охорону сіл Бірки та Залаззя.
Рятувальники у складі ланки ГДЗС вирушили на розвідку пожежі, для на гасіння займання подали 4 водяних стволи, о 12:56 пожежу ліквідували.
Внаслідок пожежі в дерев'яному будинку вогнем знищено покрівля та перекриття будинку, пошкоджено стіни та стеля. Жертв та постраждалих внаслідок події немає, ймовірна причина загорання - коротке замикання електромережі.
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Про це повідомили у ДСНС Волині.
14 червня о 12:16 до служби "101" надійшло повідомлення про пожежу в селі Бірки Камінь-Каширського району. На місце виклику направлено вогнеборців 12-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Любешів, а також місцеву пожежну охорону сіл Бірки та Залаззя.
Рятувальники у складі ланки ГДЗС вирушили на розвідку пожежі, для на гасіння займання подали 4 водяних стволи, о 12:56 пожежу ліквідували.
Внаслідок пожежі в дерев'яному будинку вогнем знищено покрівля та перекриття будинку, пошкоджено стіни та стеля. Жертв та постраждалих внаслідок події немає, ймовірна причина загорання - коротке замикання електромережі.
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