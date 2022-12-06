На річці Стир у Луцьку тестували мобільну систему очищення води. ВІДЕО





Про це Богдан Кравчук.



З його слів, дві такі станції для перетворення води річкової на питну обласному управлінню передали торік восени.



"Це прийшла міжнародна гуманітарна допомога для всієї України. Вони були розподілені по всіх областях України. Залежно від потреб, де вона буде використовуватися більше", – каже Богдан Кравчук.



Зараз рятувальники як навчалися працювати з системою, так і перевіряли її роботу в польових умовах.



"Це вперше з нашою групою проводяться такі навчання, особисто з нашою групою рятувальників, щоб ми могли в подальшому виконувати завдання за призначенням, у зв’язку з такою ситуацією, яка склалася в державі", – сказав начальник рятувального відділення Віталій Дудік.



Вода з річки Стир до системи очищення подається за допомогою помпи. Перед тим, як розпочати процес, воду зачерпують відром, щоб визначити, чи може вона бути після очистки придатною для пиття.



Перед тим, як потрапити до основних фільтрів: вугільного та піщаного, річкова вода проходить механічну очистку, фільтрацію розчином сульфату алюмінію та хлорування, – розказав Богдан Кравчук.



Упродовж години така станція очищує 5 тонн води, яка в результаті стає питною. "Це вже чиста вода, після двох фільтрів, питна вода. На запах геть як наша домашня", – говорить начальник групи радіаційного, хімічного та біологічного захисту.



Після очистки воду перевіряють на кислотність і вміст хлору.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку на березі річки Стир 14 червня працівники Держслужби з надзвичайних ситуацій випробовували пересувну станцію очищення води на березі річки Стир.Про це Суспільному розповів начальник групи радіаційного, хімічного та біологічного захисту ДСНС в областіЗ його слів, дві такі станції для перетворення води річкової на питну обласному управлінню передали торік восени."Це прийшла міжнародна гуманітарна допомога для всієї України. Вони були розподілені по всіх областях України. Залежно від потреб, де вона буде використовуватися більше", – каже Богдан Кравчук.Зараз рятувальники як навчалися працювати з системою, так і перевіряли її роботу в польових умовах."Це вперше з нашою групою проводяться такі навчання, особисто з нашою групою рятувальників, щоб ми могли в подальшому виконувати завдання за призначенням, у зв’язку з такою ситуацією, яка склалася в державі", – сказав начальник рятувального відділенняВода з річки Стир до системи очищення подається за допомогою помпи. Перед тим, як розпочати процес, воду зачерпують відром, щоб визначити, чи може вона бути після очистки придатною для пиття.Перед тим, як потрапити до основних фільтрів: вугільного та піщаного, річкова вода проходить механічну очистку, фільтрацію розчином сульфату алюмінію та хлорування, – розказав Богдан Кравчук.Упродовж години така станція очищує 5 тонн води, яка в результаті стає питною. "Це вже чиста вода, після двох фільтрів, питна вода. На запах геть як наша домашня", – говорить начальник групи радіаційного, хімічного та біологічного захисту.Після очистки воду перевіряють на кислотність і вміст хлору.

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