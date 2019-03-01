У Луцьку судили машиніста-колаборанта, який продавав зерно з вагонів, а гроші віддавав окупантам

У Луцьку судили машиніста-колаборанта, який продавав зерно з вагонів, а гроші віддавав окупантам
У Луцьку судили машиніста, який продавав зерно із залізничних вагонів у тимчасово окупованому місті Пологи, що на Запоріжжі, а частину грошей віддав російським військовим. Також колаборант повідомляв окупантам про транспорт, який ті могли би використати під час бойових дій проти України.

Про це стало відомо з вироку Луцького міськрайонного суду, - інформують Волинські новини.

Як ідеться у матеріалах справи, машиніст у «Пологівському локомотивному депо» регіональної філії «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця» Максим Хлистун з метою особистого збагачення, а також безперешкодного проживання в тимчасово окупованому місті Пологи, добровільно погодився на передачу матеріальних ресурсів, що залишились у вагонах на станції «Пологи», російським військовим.

Аби проявити себе та довести окупаційній владі свою лояльність і відданість, з квітня минулого року Максим Хлистун налагодив тісні зв'язки з військовослужбовцями 71-го мотострілецького полку загальновійськової армії рф, які у квітні-липні 2022 року дислокувались в Пологах.

З травня по липень він продав місцевому населенню близько п’яти тонн зернових культур по дві тисячі гривень за тонну та близько 150 літрів дизельного палива по 250 гривень за двадцятилітрову каністру, які були незаконно вкрадені на станції. Отримані від такої діяльності п’ять тисяч гривень Максим Хлистун передав російським військовим.

Окрім того, колаборант повідомив представнику воєнізованого формування держави-агресора рф про наявність автомобільного транспорту на території станції «Пологи», який міг би бути використаний під час збройної агресії проти України.

Вказані дії Максим Хлистун вчиняв добровільно, без застосування фізичного чи психологічного впливу, а також без погроз застосування зброї російськими військовими. Його злочини кваліфікували за ч.4 ст.111-1 КК України.

Між прокурором та колаборантом було укладено угоду про визнання винуватості. Суд затвердив угоду, призначивши Максиму Хлистуну покарання у виді позбавлення волі на три роки з позбавленням права обіймати матеріально-відповідальні посади на підприємствах, установах та організаціях усіх форм власності строком на десять років. Однак це покарання представники Феміди замінили на півтора року випробувального терміну.

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Теги: машиніст-колаборант, зерно, окупанти, суд
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