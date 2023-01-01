Рф стягує ракетні війська на кордоні з Україною: Генштаб назвав області в зоні ризику

Рф стягує ракетні війська на кордоні з Україною: Генштаб назвав області в зоні ризику
Війська рф нарощують в прикордонні з Україною регіонах кількість тактичних груп ракетних військ. Через що для низки областей є загроза завдання ракетних ударів ворогом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексія Громова під час брифінгу.

"Противник збільшує кількість тактичних груп ракетних військ у прикордонних з Україною районах. За наявними даними, в Брянську область переміщений дивізіон берегового ракетного комплексу "Бал", - розповів Громов.

За його словами, через це зростає загроза завдання ударів противником ракетами типу Х-35.

"Їх дальність стрільби дозволяє вражати об'єкти на території Житомирської, Київської, Полтавської, Черкаської, Чернігівської, Сумської та Харківської областей", - сказав Громов.

При цьому він зазначив, що на даний час агресор зосередився на цілях пов'язаних із логістикою, промисловими об'єктами, а також нафто- та газозабезпеченням.

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Теги: Росія, Україна, війна
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