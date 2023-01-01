Рф стягує ракетні війська на кордоні з Україною: Генштаб назвав області в зоні ризику





Про це повідомляє Олексія Громова під час брифінгу.



"Противник збільшує кількість тактичних груп ракетних військ у прикордонних з Україною районах. За наявними даними, в Брянську область переміщений дивізіон берегового ракетного комплексу "Бал", - розповів Громов.



За його словами, через це зростає загроза завдання ударів противником ракетами типу Х-35.



"Їх дальність стрільби дозволяє вражати об'єкти на території Житомирської, Київської, Полтавської, Черкаської, Чернігівської, Сумської та Харківської областей", - сказав Громов.



При цьому він зазначив, що на даний час агресор зосередився на цілях пов'язаних із логістикою, промисловими об'єктами, а також нафто- та газозабезпеченням.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Війська рф нарощують в прикордонні з Україною регіонах кількість тактичних груп ракетних військ. Через що для низки областей є загроза завдання ракетних ударів ворогом.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУпід час брифінгу."Противник збільшує кількість тактичних груп ракетних військ у прикордонних з Україною районах. За наявними даними, в Брянську область переміщений дивізіон берегового ракетного комплексу "Бал", - розповів Громов.За його словами, через це зростає загроза завдання ударів противником ракетами типу Х-35."Їх дальність стрільби дозволяє вражати об'єкти на території Житомирської, Київської, Полтавської, Черкаської, Чернігівської, Сумської та Харківської областей", - сказав Громов.При цьому він зазначив, що на даний час агресор зосередився на цілях пов'язаних із логістикою, промисловими об'єктами, а також нафто- та газозабезпеченням.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію