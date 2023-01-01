Офіційний воєнний злочин: Подоляк відреагував на судилище над українськими військовими в рф
Сьогодні, 13:40
Судилище над 22 українськими військовополоненими у росії є офіційним воєнним злочином країни-агресора.
Про це радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк написав у Твіттері.
"Фотографії судилища, яке влаштовують у Ростові над захисниками Азовсталі, не викликають нічого, крім огиди. Лощені прокурори та виряджені присяжні з блискучими посмішками «судять» хлопців та дівчат, що нагадують скелети після концтабору і тортур. Подібні знущання над комбатантами – це офіційний воєнний злочин, який має отримати належну оцінку МКС. І так, скажіть, чи хтось бачить в залі представників Міжнародного Комітету Червоного Хреста?" - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що у середу, 14 червня, на півдні росії розпочався суд над понад 22 українськими військовими, які потрапили в полон під час боїв в Україні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк написав у Твіттері.
"Фотографії судилища, яке влаштовують у Ростові над захисниками Азовсталі, не викликають нічого, крім огиди. Лощені прокурори та виряджені присяжні з блискучими посмішками «судять» хлопців та дівчат, що нагадують скелети після концтабору і тортур. Подібні знущання над комбатантами – це офіційний воєнний злочин, який має отримати належну оцінку МКС. І так, скажіть, чи хтось бачить в залі представників Міжнародного Комітету Червоного Хреста?" - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що у середу, 14 червня, на півдні росії розпочався суд над понад 22 українськими військовими, які потрапили в полон під час боїв в Україні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині дружині загиблого Героя вручили його державну нагороду
Сьогодні, 13:50
Офіційний воєнний злочин: Подоляк відреагував на судилище над українськими військовими в рф
Сьогодні, 13:40
З колодязя на Волині врятували двох собак. Що відомо і як це коментують в поліції. ВІДЕО
Сьогодні, 13:28
Рф стягує ракетні війська на кордоні з Україною: Генштаб назвав області в зоні ризику
Сьогодні, 13:00
Медіа