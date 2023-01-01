Офіційний воєнний злочин: Подоляк відреагував на судилище над українськими військовими в рф

Офіційний воєнний злочин: Подоляк відреагував на судилище над українськими військовими в рф
Судилище над 22 українськими військовополоненими у росії є офіційним воєнним злочином країни-агресора.

Про це радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк написав у Твіттері.

"Фотографії судилища, яке влаштовують у Ростові над захисниками Азовсталі, не викликають нічого, крім огиди. Лощені прокурори та виряджені присяжні з блискучими посмішками «судять» хлопців та дівчат, що нагадують скелети після концтабору і тортур. Подібні знущання над комбатантами – це офіційний воєнний злочин, який має отримати належну оцінку МКС. І так, скажіть, чи хтось бачить в залі представників Міжнародного Комітету Червоного Хреста?" - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що у середу, 14 червня, на півдні росії розпочався суд над понад 22 українськими військовими, які потрапили в полон під час боїв в Україні.

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Теги: Росія, Україна, війна, судилище, військові
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