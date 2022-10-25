У Луцьку на вулиці Космонавтів горіла квартира. ФОТО

У Луцьку на вулиці Космонавтів горіла квартира. ФОТО
У Луцьку сьогодні, 15 червня, сталася пожежа у багатоповерховому будинку, що на вулиці Космонавтів, 4.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.

Загоряння трапилося близько 13 години. Горіла квартира на другому поверсі.

На місці пожежі працювали рятувальники.

Як повідомив у коментарі речник ГУДСНС Волині Володимир Нестеров, пожежу вдалося ліквідувати. На щатя, постаждалих немає.

"Сьогодні о 13:00 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що на вулиці Космонавтів у Луцьку видно дим з вікна першого поверху пʼятиповерхового житлового будинку. На гасіння пожежі виїхали рятувальники міської 1-ї державної пожежно-рятувальної частини та група оперативно-координаційного центру. О 13:32 пожежу вдалося ліквідувати, на гасіння подано 2 водяних стволи, рятувальники працювали в апаратах на стисненому повітрі для захисту від задимленого середовища. Ймовірна причина пожежі встановлюється, потерпілих немає", - розповіли рятувальники.
У Луцьку на вулиці Космонавтів горіла квартира. ФОТО

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Теги: Луцьк, пожежа, квартира
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