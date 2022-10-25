У Луцьку на вулиці Космонавтів горіла квартира. ФОТО





Про це



Загоряння трапилося близько 13 години. Горіла квартира на другому поверсі.



На місці пожежі працювали рятувальники.



Як повідомив у коментарі речник ГУДСНС Волині Володимир Нестеров, пожежу вдалося ліквідувати. На щатя, постаждалих немає.



"Сьогодні о 13:00 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що на вулиці Космонавтів у Луцьку видно дим з вікна першого поверху пʼятиповерхового житлового будинку. На гасіння пожежі виїхали рятувальники міської 1-ї державної пожежно-рятувальної частини та група оперативно-координаційного центру. О 13:32 пожежу вдалося ліквідувати, на гасіння подано 2 водяних стволи, рятувальники працювали в апаратах на стисненому повітрі для захисту від задимленого середовища. Ймовірна причина пожежі встановлюється, потерпілих немає", - розповіли рятувальники.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку сьогодні, 15 червня, сталася пожежа у багатоповерховому будинку, що на вулиці Космонавтів, 4.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.Загоряння трапилося близько 13 години. Горіла квартира на другому поверсі.На місці пожежі працювали рятувальники.Як повідомив у коментарі речник ГУДСНС Волині, пожежу вдалося ліквідувати. На щатя, постаждалих немає."Сьогодні о 13:00 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що на вулиці Космонавтів у Луцьку видно дим з вікна першого поверху пʼятиповерхового житлового будинку. На гасіння пожежі виїхали рятувальники міської 1-ї державної пожежно-рятувальної частини та група оперативно-координаційного центру. О 13:32 пожежу вдалося ліквідувати, на гасіння подано 2 водяних стволи, рятувальники працювали в апаратах на стисненому повітрі для захисту від задимленого середовища. Ймовірна причина пожежі встановлюється, потерпілих немає", - розповіли рятувальники.

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