У Луцьку на вулиці Космонавтів горіла квартира. ФОТО
Сьогодні, 14:01
У Луцьку сьогодні, 15 червня, сталася пожежа у багатоповерховому будинку, що на вулиці Космонавтів, 4.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
Загоряння трапилося близько 13 години. Горіла квартира на другому поверсі.
На місці пожежі працювали рятувальники.
Як повідомив у коментарі речник ГУДСНС Волині Володимир Нестеров, пожежу вдалося ліквідувати. На щатя, постаждалих немає.
"Сьогодні о 13:00 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що на вулиці Космонавтів у Луцьку видно дим з вікна першого поверху пʼятиповерхового житлового будинку. На гасіння пожежі виїхали рятувальники міської 1-ї державної пожежно-рятувальної частини та група оперативно-координаційного центру. О 13:32 пожежу вдалося ліквідувати, на гасіння подано 2 водяних стволи, рятувальники працювали в апаратах на стисненому повітрі для захисту від задимленого середовища. Ймовірна причина пожежі встановлюється, потерпілих немає", - розповіли рятувальники.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
Загоряння трапилося близько 13 години. Горіла квартира на другому поверсі.
На місці пожежі працювали рятувальники.
Як повідомив у коментарі речник ГУДСНС Волині Володимир Нестеров, пожежу вдалося ліквідувати. На щатя, постаждалих немає.
"Сьогодні о 13:00 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що на вулиці Космонавтів у Луцьку видно дим з вікна першого поверху пʼятиповерхового житлового будинку. На гасіння пожежі виїхали рятувальники міської 1-ї державної пожежно-рятувальної частини та група оперативно-координаційного центру. О 13:32 пожежу вдалося ліквідувати, на гасіння подано 2 водяних стволи, рятувальники працювали в апаратах на стисненому повітрі для захисту від задимленого середовища. Ймовірна причина пожежі встановлюється, потерпілих немає", - розповіли рятувальники.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
ЗСУ просунулися до одного кілометра в районі Вугледара
Сьогодні, 14:41
У Білорусі утримують 2150 незаконно вивезених українських дітей
Сьогодні, 14:20
У Луцьку на вулиці Космонавтів горіла квартира. ФОТО
Сьогодні, 14:01
На Волині дружині загиблого Героя вручили його державну нагороду
Сьогодні, 13:50
Офіційний воєнний злочин: Подоляк відреагував на судилище над українськими військовими в рф
Сьогодні, 13:40
Медіа