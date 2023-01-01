ЗСУ просунулися до одного кілометра в районі Вугледара

ЗСУ просунулися до одного кілометра в районі Вугледара
Українські військовослужбовці на Таврійському напрямі змогли просунутися в районі Вугледара Донецької області у бік російсько-окупаційних військ до одного кілометра.

Про це повідомили в Об'єднаному пресцентрі Сил оборони таврійського напрямку, пише Громадське.

Там вказують, що сили оборони на Таврійському напрямку продовжують оборонятися, утримуючи рубежі та позиції. Також вони здійснюють наступ і вже мають часткові успіхи.

«Наші війська і підрозділи рухаються вперед в умовах жорстких боїв, авіаційної та артилерійської переваги ворога, що міцно тримається за свої позиції», — зазначили в Об'єднаному пресцентрі.

У межах оборонної операції у районі міста Вугледар ЗСУ покращують тактичне положення. Вони змогли просунутися тут у бік противника до одного кілометра.

Водночас росіяни інтенсивно обстрілюють цей населений пункт, а також Водяне, Курахове, Максимівку, Єлизаветівку, Пречистівку, Времівку, Велику Новосілку, Вільне Поле. А ще вони завдали авіаудару поблизу Золотої Ниви.

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Теги: Росія, Україна, війна, Вугледар
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