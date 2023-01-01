У Білорусі утримують 2150 незаконно вивезених українських дітей





У Білорусі їх утримують у трьох місцях, сказав в етері



«Моя команда Народного антикризового управління підготувала попередню доповідь про викрадення та переміщення українських дітей. Це три місця, де вони розміщуються на території Білорусі. Ми звертаємо особливу увагу на дітей-сиріт. Частина дітей, які є сиротами, вивезені на територію Білорусі», – каже Латушко.



Він також твердить, що українських дітей у Білорусі перевиховують.



«Ми встановлювали факти перевиховання українських дітей, коли їм розказують, що України як держави немає, що немає культури, історії України», – сказав білоруський опозиціонер.



Усю цю інформацію, каже Латушко, білоруські правозахисники передають українській владі та Міжнародному кримінальному суду в Гаазі.



У березні Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента росії Володимира Путіна та російської уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Їх звинувачують у депортації українських дітей із окупованих територій України. У російському МЗС це рішення назвали юридично нікчемним. 27 квітня Парламентська асамблея Ради Європи визнала фактичного правителя Олександра Лукашенка причетним до депортації українців.

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