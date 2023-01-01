Україна розслідує роль Білорусі у депортації дітей





Як повідомляє Андрій Костін у коментарі Reuters.



Зазначається, що заява стала відповіддю на повідомлення білоруської опозиції про те, що 2150 українських дітей, у тому числі дітей-сиріт віком від 6 до 15 років, були вивезені до так званих оздоровчих таборів і санаторіїв на території Білорусі.



Костін зазначив, що Офіс генпрокурора порушив кримінальне провадження за фактом примусового перевезення/депортації понад 19 тисяч дітей з окупованих областей Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської та Харківської областей, в тому числі до Білорусі.



"Факт та обставини вивезення українських дітей з тимчасово окупованих територій України до так званих "оздоровчих таборів" на території Білорусі наразі розслідуються у вказаному кримінальному провадженні", - йдеться у повідомленні.



У звіті білоруської опозиції відзначалось, що українських дітей вивозили в білоруський санаторій "Золоті Піски" в Гомельській області та санаторно-курортний табір "Острошицький Городок" у Мінській області.



Перша група з близько 350 дітей прибула з окупованої Донецької області на початку вересня, друга і третя групи прибули наприкінці вересня та в середині жовтня. Додаткові депортації були здійснені у квітні та травні цього року.



Зазначається, що з підконтрольних Росії територій України дітей автобусом доставили до Росії, а потім потягом до Білорусі.



При цьому опозиція стверджує, що Лукашенко особисто віддав розпорядження про перевезення дітей-сиріт до Білорусі та сприяв їхньому приїзду фінансовою та організаційною підтримкою.



Доцент Університетського коледжу Лондона та фахівець із законодавства про права дитини Юлія Іоффе заявила, що якщо це буде підтверджено, Білорусь "дуже ймовірно" порушить Конвенцію про права дитини. Її дії можуть бути визнані злочином проти людяності відповідно до Римського статуту МКС.



Депортація українських дітей



Після початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія проводить кампанію щодо вивезення українських дітей з окупованих територій. Їх вивозять до Криму, в Росію чи Білорусь.



Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, якою визнала депортацію українських дітей до Росії геноцидом. ПАРЄ також визнала Лукашенка причетним до депортації українців.



Президент України Володимир Зеленський повідомляв про встановлення імен понад 19 тисяч депортованих дітей, але їхня реальна кількість може бути більшою, адже понад 200 тисяч дітей перебували на окупованих територіях.



Окрім того, у березні Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової у зв’язку з незаконною депортацією українських дітей до Росії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Україна розслідує ймовірну роль Білорусі в примусовій депортації дітей з тимчасово окупованих територій.Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив генпрокурор Україниу коментарі Reuters.Зазначається, що заява стала відповіддю на повідомлення білоруської опозиції про те, що 2150 українських дітей, у тому числі дітей-сиріт віком від 6 до 15 років, були вивезені до так званих оздоровчих таборів і санаторіїв на території Білорусі.Костін зазначив, що Офіс генпрокурора порушив кримінальне провадження за фактом примусового перевезення/депортації понад 19 тисяч дітей з окупованих областей Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської та Харківської областей, в тому числі до Білорусі."Факт та обставини вивезення українських дітей з тимчасово окупованих територій України до так званих "оздоровчих таборів" на території Білорусі наразі розслідуються у вказаному кримінальному провадженні", - йдеться у повідомленні.У звіті білоруської опозиції відзначалось, що українських дітей вивозили в білоруський санаторій "Золоті Піски" в Гомельській області та санаторно-курортний табір "Острошицький Городок" у Мінській області.Перша група з близько 350 дітей прибула з окупованої Донецької області на початку вересня, друга і третя групи прибули наприкінці вересня та в середині жовтня. Додаткові депортації були здійснені у квітні та травні цього року.Зазначається, що з підконтрольних Росії територій України дітей автобусом доставили до Росії, а потім потягом до Білорусі.При цьому опозиція стверджує, що Лукашенко особисто віддав розпорядження про перевезення дітей-сиріт до Білорусі та сприяв їхньому приїзду фінансовою та організаційною підтримкою.Доцент Університетського коледжу Лондона та фахівець із законодавства про права дитини Юлія Іоффе заявила, що якщо це буде підтверджено, Білорусь "дуже ймовірно" порушить Конвенцію про права дитини. Її дії можуть бути визнані злочином проти людяності відповідно до Римського статуту МКС.Після початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія проводить кампанію щодо вивезення українських дітей з окупованих територій. Їх вивозять до Криму, в Росію чи Білорусь.Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, якою визнала депортацію українських дітей до Росії геноцидом. ПАРЄ також визнала Лукашенка причетним до депортації українців.Президент України Володимир Зеленський повідомляв про встановлення імен понад 19 тисяч депортованих дітей, але їхня реальна кількість може бути більшою, адже понад 200 тисяч дітей перебували на окупованих територіях.Окрім того, у березні Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової у зв’язку з незаконною депортацією українських дітей до Росії.

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