Операція тривала 9 годин: лікарі вивели бійця з Волині зі стану повної нерухомості

У столиці лікарі вивели воїна 14 ОМБр з Волинізі стану повної нерухомості.Про це на своїй сторінці в мережі написала волонтеркаЗа її словами, сапер 14 окремої механізованої бригади з Волині Олександр Куришко захищав Україну з лютого 2015 року. Бойову травму з важким пошкодженням спинного мозку отримав в серпні 2022 на Харківщині."7 місяців Саша вперто вчився жити заново з повної нерухомості з вірою в одужання. В березні доля звела Сашу Куришко зі командою “Інституту нейрохірургії імені А.П. Ромоданова НАМН України”. Консиліуме рішення і 9-ти годинна складна операція. Нейрохірурги вирішили спробувати звільнити спинно-мозкові нерви від рубців і спайок", - розповідає Наталія Попова.Операція тривала 9 годин. Лікарям вдалося здійснити задумане, вони звільняли спинний мозок та встановили нейростимулятор.Вже два місяці Саша відновлюється і реабілітується після складного оперативного втручання. Динаміка надзвичайно позитивна: іде відновлення функцій ніг і тазових внутрішніх органів, зʼявилися нові відчуття."Лікування і реабілітація продовжуються! Саша - справжній боєць", - додає волонтерка.