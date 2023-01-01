Операція тривала 9 годин: лікарі вивели бійця з Волині зі стану повної нерухомості

Операція тривала 9 годин: лікарі вивели бійця з Волині зі стану повної нерухомості
У столиці лікарі вивели воїна 14 ОМБр з Волині Олександра Куришко зі стану повної нерухомості.

Про це на своїй сторінці в мережі написала волонтерка Наталія Попова.

За її словами, сапер 14 окремої механізованої бригади з Волині Олександр Куришко захищав Україну з лютого 2015 року. Бойову травму з важким пошкодженням спинного мозку отримав в серпні 2022 на Харківщині.

"7 місяців Саша вперто вчився жити заново з повної нерухомості з вірою в одужання. В березні доля звела Сашу Куришко з Віктором Яциком і командою “Інституту нейрохірургії імені А.П. Ромоданова НАМН України”. Консиліуме рішення і 9-ти годинна складна операція. Нейрохірурги вирішили спробувати звільнити спинно-мозкові нерви від рубців і спайок", - розповідає Наталія Попова.

Операція тривала 9 годин. Лікарям вдалося здійснити задумане, вони звільняли спинний мозок та встановили нейростимулятор.

Вже два місяці Саша відновлюється і реабілітується після складного оперативного втручання. Динаміка надзвичайно позитивна: іде відновлення функцій ніг і тазових внутрішніх органів, зʼявилися нові відчуття.

"Лікування і реабілітація продовжуються! Саша - справжній боєць", - додає волонтерка.

Операція тривала 9 годин: лікарі вивели бійця з Волині зі стану повної нерухомості

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Теги: війна, Росія, Україна, поранення, операція, реабілітація
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