На Волині 32 гектари лісових земель вартістю 95 мільйонів гривень повернули у власність держави
Сьогодні, 15:40
Маневицьку селищну раду суд зобов'язав повернути 32 гектари лісових земель вартістю 95 мільйонів гривень у власність держави.
Про це повідомляє прокуратура Волині.
Господарський суд Волинської області задоволив позов Камінь-Каширської окружної прокуратури в інтересах держави в особі Волинської обласної державної адміністрації до Маневицької селищної ради про витребування у власність держави земельної ділянки лісогосподарського призначення площею понад 32 га і вартістю 95 мільйонів гривень.
Прокурори з'ясували, що землі, які перебували у користуванні державного лісогосподарського підприємства, органом місцевого самоврядування були неправомірно зареєстровані як комунальна власність і вилучені з лісового фонду.
У суді прокурори довели незаконність таких дій та домоглися повернення земельної ділянки у власність держави.
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Про це повідомляє прокуратура Волині.
Господарський суд Волинської області задоволив позов Камінь-Каширської окружної прокуратури в інтересах держави в особі Волинської обласної державної адміністрації до Маневицької селищної ради про витребування у власність держави земельної ділянки лісогосподарського призначення площею понад 32 га і вартістю 95 мільйонів гривень.
Прокурори з'ясували, що землі, які перебували у користуванні державного лісогосподарського підприємства, органом місцевого самоврядування були неправомірно зареєстровані як комунальна власність і вилучені з лісового фонду.
У суді прокурори довели незаконність таких дій та домоглися повернення земельної ділянки у власність держави.
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