На Волині 32 гектари лісових земель вартістю 95 мільйонів гривень повернули у власність держави

На Волині 32 гектари лісових земель вартістю 95 мільйонів гривень повернули у власність держави
Маневицьку селищну раду суд зобов'язав повернути 32 гектари лісових земель вартістю 95 мільйонів гривень у власність держави.

Про це повідомляє прокуратура Волині.

Господарський суд Волинської області задоволив позов Камінь-Каширської окружної прокуратури в інтересах держави в особі Волинської обласної державної адміністрації до Маневицької селищної ради про витребування у власність держави земельної ділянки лісогосподарського призначення площею понад 32 га і вартістю 95 мільйонів гривень.

Прокурори з'ясували, що землі, які перебували у користуванні державного лісогосподарського підприємства, органом місцевого самоврядування були неправомірно зареєстровані як комунальна власність і вилучені з лісового фонду.

У суді прокурори довели незаконність таких дій та домоглися повернення земельної ділянки у власність держави.

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Теги: суд, прокуратура, ліс, власність держави
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