На Волині 32 гектари лісових земель вартістю 95 мільйонів гривень повернули у власність держави

Маневицьку селищну раду суд зобов'язав повернути 32 гектари лісових земель вартістю 95 мільйонів гривень у власність держави.Про це повідомляє прокуратура Волині.Господарський суд Волинської області задоволив позов Камінь-Каширської окружної прокуратури в інтересах держави в особі Волинської обласної державної адміністрації до Маневицької селищної ради про витребування у власність держави земельної ділянки лісогосподарського призначення площею понад 32 га і вартістю 95 мільйонів гривень.Прокурори з'ясували, що землі, які перебували у користуванні державного лісогосподарського підприємства, органом місцевого самоврядування були неправомірно зареєстровані як комунальна власність і вилучені з лісового фонду.У суді прокурори довели незаконність таких дій та домоглися повернення земельної ділянки у власність держави.