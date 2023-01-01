Лукашенко прилетів з дводенним візитом до росії

Олександр Лукашенко прибув із дводенним робочим візитом до Росії.



Про це інформує пресслужба Лукашенка, пише



Очікується, що в середу, 24 травня, Лукашенко візьме участь у Євразійському економічному форумі і поговорить з президентом Росії Володимиром Путіним.



Під час саміту Вищої Євразійської економічної ради в четвер, 25 травня, лідери країн Євразійського економічного союзу розглянуть питання реалізації рішень щодо стратегічних напрямів розвитку євразійської економічної інтеграції, а також підведуть підсумки міжнародної діяльності союзу.



У Кремлі раніше підтвердили журналістам, що Путін і Лукашенко проведуть переговори в рамках Вищої Євразійської економічної ради.



Лукашенко був присутній на військовому параді 9 травня в Москві, але потім захворів.



Що відомо про стан здоров'я Лукашенка



Чутки про нездужання Лукашенка з'явилися 9 травня після того, як на параді в Москві він мав нездоровий вигляд, не пішов пішки покладати квіти і не був присутній на сніданку у президента РФ Володимира Путіна з іноземними лідерами, які прибули на парад.



Білоруська опозиція 15 травня заявила, що у Лукашенка сильна вірусна інфекція. За даними Народного антикризового управління, йдеться про інфекційно-алергічний міокардит.



Ввечері того ж дня Лукашенко з'явився на публіці на тлі чуток про хворобу. Фото білоруського лідера, який 15 травня працював у центральному командному пункті ВПС та військ ППО, оприлюднила пресслужба президента Республіки Білорусь. У моніторинговій групі "Беларускі Гаюн" зауважили, що у Лукашенка була забинтована ліва рука, тоді як на параді у Москві у нього пов'язка була на правій.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Самопроголошений президент Білорусіприбув із дводенним робочим візитом до Росії.Про це інформує пресслужба Лукашенка, пише Суспільне Очікується, що в середу, 24 травня, Лукашенко візьме участь у Євразійському економічному форумі і поговорить з президентом РосіїПід час саміту Вищої Євразійської економічної ради в четвер, 25 травня, лідери країн Євразійського економічного союзу розглянуть питання реалізації рішень щодо стратегічних напрямів розвитку євразійської економічної інтеграції, а також підведуть підсумки міжнародної діяльності союзу.У Кремлі раніше підтвердили журналістам, що Путін і Лукашенко проведуть переговори в рамках Вищої Євразійської економічної ради.Лукашенко був присутній на військовому параді 9 травня в Москві, але потім захворів.Чутки про нездужання Лукашенка з'явилися 9 травня після того, як на параді в Москві він мав нездоровий вигляд, не пішов пішки покладати квіти і не був присутній на сніданку у президента РФ Володимира Путіна з іноземними лідерами, які прибули на парад.Білоруська опозиція 15 травня заявила, що у Лукашенка сильна вірусна інфекція. За даними Народного антикризового управління, йдеться про інфекційно-алергічний міокардит.Ввечері того ж дня Лукашенко з'явився на публіці на тлі чуток про хворобу. Фото білоруського лідера, який 15 травня працював у центральному командному пункті ВПС та військ ППО, оприлюднила пресслужба президента Республіки Білорусь. У моніторинговій групі "Беларускі Гаюн" зауважили, що у Лукашенка була забинтована ліва рука, тоді як на параді у Москві у нього пов'язка була на правій.

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