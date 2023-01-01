Лукашенко прилетів з дводенним візитом до росії

Лукашенко прилетів з дводенним візитом до росії
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко прибув із дводенним робочим візитом до Росії.

Про це інформує пресслужба Лукашенка, пише Суспільне.

Очікується, що в середу, 24 травня, Лукашенко візьме участь у Євразійському економічному форумі і поговорить з президентом Росії Володимиром Путіним.

Під час саміту Вищої Євразійської економічної ради в четвер, 25 травня, лідери країн Євразійського економічного союзу розглянуть питання реалізації рішень щодо стратегічних напрямів розвитку євразійської економічної інтеграції, а також підведуть підсумки міжнародної діяльності союзу.

У Кремлі раніше підтвердили журналістам, що Путін і Лукашенко проведуть переговори в рамках Вищої Євразійської економічної ради.

Лукашенко був присутній на військовому параді 9 травня в Москві, але потім захворів.

Що відомо про стан здоров'я Лукашенка

Чутки про нездужання Лукашенка з'явилися 9 травня після того, як на параді в Москві він мав нездоровий вигляд, не пішов пішки покладати квіти і не був присутній на сніданку у президента РФ Володимира Путіна з іноземними лідерами, які прибули на парад.

Білоруська опозиція 15 травня заявила, що у Лукашенка сильна вірусна інфекція. За даними Народного антикризового управління, йдеться про інфекційно-алергічний міокардит.

Ввечері того ж дня Лукашенко з'явився на публіці на тлі чуток про хворобу. Фото білоруського лідера, який 15 травня працював у центральному командному пункті ВПС та військ ППО, оприлюднила пресслужба президента Республіки Білорусь. У моніторинговій групі "Беларускі Гаюн" зауважили, що у Лукашенка була забинтована ліва рука, тоді як на параді у Москві у нього пов'язка була на правій.

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Теги: Лукашенко, Путін, зустріч
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