На Волині в квартирі знайшли тіло 38-річної жінки, яка померла тиждень тому





Про це пише



На місці працювали працівники поліції та екстреної медичної допомоги.



Зі слів сусідів, жінка проживала у двокімнатній квартирі на четвертому поверсі із співмешканцем, який приїхав зі сходу України та зловживає спиртним.



На момент приїзду поліції він спав на лавці біля під’їзду будинку.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Ковелі на вулиці Мічуріна у квартирі виявили тіло 38-річної жінки, яка померла ще понад тиждень тому.Про це пише Ковель media На місці працювали працівники поліції та екстреної медичної допомоги.Зі слів сусідів, жінка проживала у двокімнатній квартирі на четвертому поверсі із співмешканцем, який приїхав зі сходу України та зловживає спиртним.На момент приїзду поліції він спав на лавці біля під’їзду будинку.

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