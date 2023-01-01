На Волині в квартирі знайшли тіло 38-річної жінки, яка померла тиждень тому
Сьогодні, 15:50
У Ковелі на вулиці Мічуріна у квартирі виявили тіло 38-річної жінки, яка померла ще понад тиждень тому.
Про це пише Ковель media.
На місці працювали працівники поліції та екстреної медичної допомоги.
Зі слів сусідів, жінка проживала у двокімнатній квартирі на четвертому поверсі із співмешканцем, який приїхав зі сходу України та зловживає спиртним.
На момент приїзду поліції він спав на лавці біля під’їзду будинку.
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Про це пише Ковель media.
На місці працювали працівники поліції та екстреної медичної допомоги.
Зі слів сусідів, жінка проживала у двокімнатній квартирі на четвертому поверсі із співмешканцем, який приїхав зі сходу України та зловживає спиртним.
На момент приїзду поліції він спав на лавці біля під’їзду будинку.
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Коментарі 1
Взагалі то жінка 1974 року народження. і У Ковельмедіа так написано. Як можна загубити 10 років, перекинувши інформацію з одного сайту на інший? Математики у вас в редакції ще ті!!!
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