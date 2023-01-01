У Луцьку прощатимуться із Героєм Олександром Ульяницьким, який загинув ще 7 місяців тому
Сьогодні, 16:10
У п'ятницю, 26 травня, у Луцьку відбудеться прощання із військовослужбовцем Олександром Ульяницьким.
Про це повідомили у Луцькраді.
Прощатимуться із 52-річним воїном у Кафедральному соборі Святої Трійці.
Відспівування Героя-захисника розпочнеться об 11 годині.
Поховають Олександра Ульяницького на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Нагадаємо, лучанин Ульяницький Олександр Іванович, 17.05.1970 року народження був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду стрільця-санітара гірсько-штурмового відділення гірсько-штурмового взводу гірсько-штурмової роти.
Загинув 07.10.2022 під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Нова Кам’янка Нововоронцовського району Херсонської області.
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Про це повідомили у Луцькраді.
Прощатимуться із 52-річним воїном у Кафедральному соборі Святої Трійці.
Відспівування Героя-захисника розпочнеться об 11 годині.
Поховають Олександра Ульяницького на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Нагадаємо, лучанин Ульяницький Олександр Іванович, 17.05.1970 року народження був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду стрільця-санітара гірсько-штурмового відділення гірсько-штурмового взводу гірсько-штурмової роти.
Загинув 07.10.2022 під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Нова Кам’янка Нововоронцовського району Херсонської області.
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