На Волині жінка називала вторгнення росії в Україну «визвольною операцією»: як її покарав суд





Про це пише



Як йдеться у вироку Маневицького райсуду, повідомлення своїм знайомим у селищі Колки жінка надсилала з листопада 2022 року по лютий 2023 року. Частину з них писала сама, а іноді просто поширювала пости з проросійських груп.



В одному з повідомлень вона звинувачувала у повномасштабному вторгненні росії в Україну Сполучені Штати Америки, обурювалась «знищенням православної віри» та повторювала наратив російської пропаганди про «вісім років бомбили Донбас».



«Війна на території України спричинена владою США, а російська армія у зв'язку з цим проводить визвольну операцію», – йдеться у одному з повідомлень авторства обвинуваченої.



За яких умов її викрили, у вироку не вказано. Відомо лише, що їй вручили підозру за ч.1, ч.2 і ч.3 ст. 436-2 ККУ (виправдовування російської агресії проти України), яка передбачає від п'яти до восьми років тюрми.



Жінка уклала з прокурором угоду про визнання винуватості. У ній вона повністю визнала провину і погодилась на обумовлене сторонами покарання. Суддя Ірина Токарська на засіданні 18 травня цю угоду затвердила. Тож обвинуваченій призначили 55 тис. грн штрафу.



Мобільний телефон, з якого вона надсилала повідомлення, конфіскують. Також жінка повинна заплатити понад 7 тис. грн за лінгвістичні експертизи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині суд оштрафував жінку, яка надсилала знайомим повідомлення з проросійською пропагандою, у яких, зокрема, вторгнення росії називала «визвольною операцією». За підтримку російської агресії її оштрафували на 55 тис. грн.Про це пише Zaxid.net Як йдеться у вироку Маневицького райсуду, повідомлення своїм знайомим у селищі Колки жінка надсилала з листопада 2022 року по лютий 2023 року. Частину з них писала сама, а іноді просто поширювала пости з проросійських груп.В одному з повідомлень вона звинувачувала у повномасштабному вторгненні росії в Україну Сполучені Штати Америки, обурювалась «знищенням православної віри» та повторювала наратив російської пропаганди про «вісім років бомбили Донбас».«Війна на території України спричинена владою США, а російська армія у зв'язку з цим проводить визвольну операцію», – йдеться у одному з повідомлень авторства обвинуваченої.За яких умов її викрили, у вироку не вказано. Відомо лише, що їй вручили підозру за ч.1, ч.2 і ч.3 ст. 436-2 ККУ (виправдовування російської агресії проти України), яка передбачає від п'яти до восьми років тюрми.Жінка уклала з прокурором угоду про визнання винуватості. У ній вона повністю визнала провину і погодилась на обумовлене сторонами покарання. Суддяна засіданні 18 травня цю угоду затвердила. Тож обвинуваченій призначили 55 тис. грн штрафу.Мобільний телефон, з якого вона надсилала повідомлення, конфіскують. Також жінка повинна заплатити понад 7 тис. грн за лінгвістичні експертизи.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію