На окупованій Луганщині росіяни повісили чоловіка за проукраїнську позицію, – ОВА

На окупованій Луганщині росіяни повісили чоловіка за проукраїнську позицію, – ОВА
Російські окупанти повісили чоловіка у Сватівському районі Луганської області. Він мав чітку проукраїнську позицію.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Артем Лисогор.

"Російські нелюди постійно тиснули на нього та тягали на допити. Хотіли зламати. Однак сватівчанин не змінював власних поглядів і чекав на визволення. Стратили його в рідній Нижній Дуванці. При деокупації територій проводитимуть ретельні стабілізаційні заходи. Запевняю, що кожного ката та колаборанта покарання знайде!" - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що у росії перебувають близько 24 000 цивільних заручників з України.

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Теги: Росія, Україна, війна
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