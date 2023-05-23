У Росії перебувають близько 24 000 цивільних заручників з України

У Росії перебувають близько 24 000 цивільних заручників з України
Згідно з Єдиним реєстром зниклих безвісти, в Росії перебувають близько 24 000 цивільних заручників з України.

Про це заявив уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець, пише LB.ua.

“Наголосив, що згідно з даними Єдиного реєстру зниклих безвісти, який запрацював 2 травня цього року, у РФ знаходиться приблизно 24 тис цивільних заручників”, – сказав він на зустрічі із родичами військовополонених та зниклих безвісти військових частин ЗСУ, Національної гвардії України, ДПСУ та інших формувань з Дніпропетровської та Запорізької областей, яка пройшла у Дніпрі.

Лубінець також розповів про комунікацію з уповноваженою з прав людини в РФ Тетяною Москальковою, відмову російської сторони провести обмін “всіх на всіх”, репатріацію важкопоранених та повернення цивільних.

“Зауважив, що росіяни затягують обмінні процеси, щоб негативно налаштувати родичів військовополонених до України як держави”, – зазначив Лубінець.

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Теги: Росія, Україна, війна
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