24 травня на Волині: гортаючи календар

24 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 24 травня, віряни вшановують пам'ять Кирила та Мефодії, а у світі відзначають День слов'янської писемності та культури.

Сьогодні відзначає день народження волинська письменниця Ганна Луцюк.

ВолиньPost також вітає чоловіків, які носять імена Йосип, Кирило, Мефодій, Никодим, – у них 24 травня день ангела.

Бажаємо усім міцного здоров’я, достатку й життєвих перемог.

У цей день 1940 року народився український художник, поет, один з найвідоміших волинських шістесятників Костя Шишко.

За радянської влади він був «неблагонадійним». Його книги –«Пісня дощу», «Сльоза олії золота», «Епупея» – почали з’являтися друком уже після початку періоду перебудови.

У 2010 році, до 70-річчя з дня народження Кості Шишка, у Луцьку біля ЗОШ №2, де навчався поет, було закладено сквер його імені.
Помер митець 2002 року.

24 травня 2005 року в рамках міжнародної виставки SIA-2005 було заявлено про створення корпорації «Богдан». Одним із її засновників став Луцький автомобільний завод.

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Теги: Волинь, Луцьк, день народження
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