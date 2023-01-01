Україна вже має необхідну для контрнаступу кількість зброї, – Буданов
23 травень, 22:25
Сили оборони накопичили достатньо сил та зброї для того, щоб розпочати дії з деокупації українських територій, що опинились під контролем росії.
Про це очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив японському мовнику NHK, пише Суспільне.
Водночас він припустив, що "для продовження операції необхідні значні запаси", і висловив думку, що саміт G7, в якому брав участь президент Зеленський, дасть можливість проконтролювати, наскільки прискорюватиметься процес надання зброї Заходом.
"Багато цивільних осіб все ще перебувають під російською окупацією, і ми не можемо більше втрачати час. У нас вже є мінімум зброї та іншого обладнання. Все, що я можу сказати, це те, що це (контрнаступ — ред.) почнеться незабаром", — сказав Буданов.
Голова ГУР також прокоментував російський напад на Україну як "спробу перешкодити нашій підготовці до контрнаступу, атакуючи війська в строю і логістику", але підкреслив, що "90% атак на військові об'єкти вже зірвано" і що для їхнього перехоплення були використані системи ППО та інші засоби.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив японському мовнику NHK, пише Суспільне.
Водночас він припустив, що "для продовження операції необхідні значні запаси", і висловив думку, що саміт G7, в якому брав участь президент Зеленський, дасть можливість проконтролювати, наскільки прискорюватиметься процес надання зброї Заходом.
"Багато цивільних осіб все ще перебувають під російською окупацією, і ми не можемо більше втрачати час. У нас вже є мінімум зброї та іншого обладнання. Все, що я можу сказати, це те, що це (контрнаступ — ред.) почнеться незабаром", — сказав Буданов.
Голова ГУР також прокоментував російський напад на Україну як "спробу перешкодити нашій підготовці до контрнаступу, атакуючи війська в строю і логістику", але підкреслив, що "90% атак на військові об'єкти вже зірвано" і що для їхнього перехоплення були використані системи ППО та інші засоби.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
24 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Добрі новини від ВолиньPost за 23 травня
23 травень, 23:16
Україна вже має необхідну для контрнаступу кількість зброї, – Буданов
23 травень, 22:25
Росіяни не можуть взяти Бахмут 10 місяців, – Данілов
23 травень, 21:30
Завтра вранці на Волинь прибуде Гуманітарна місія «НА ЩИТІ»
23 травень, 21:16
Медіа