Україна вже має необхідну для контрнаступу кількість зброї, – Буданов





Про це очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив японському мовнику NHK, пише



Водночас він припустив, що "для продовження операції необхідні значні запаси", і висловив думку, що саміт G7, в якому брав участь президент Зеленський, дасть можливість проконтролювати, наскільки прискорюватиметься процес надання зброї Заходом.



"Багато цивільних осіб все ще перебувають під російською окупацією, і ми не можемо більше втрачати час. У нас вже є мінімум зброї та іншого обладнання. Все, що я можу сказати, це те, що це (контрнаступ — ред.) почнеться незабаром", — сказав Буданов.



Голова ГУР також прокоментував російський напад на Україну як "спробу перешкодити нашій підготовці до контрнаступу, атакуючи війська в строю і логістику", але підкреслив, що "90% атак на військові об'єкти вже зірвано" і що для їхнього перехоплення були використані системи ППО та інші засоби.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сили оборони накопичили достатньо сил та зброї для того, щоб розпочати дії з деокупації українських територій, що опинились під контролем росії.Про це очільник Головного управління розвідки Міноборонизаявив японському мовнику NHK, пише Суспільне Водночас він припустив, що "для продовження операції необхідні значні запаси", і висловив думку, що саміт G7, в якому брав участь президент Зеленський, дасть можливість проконтролювати, наскільки прискорюватиметься процес надання зброї Заходом."Багато цивільних осіб все ще перебувають під російською окупацією, і ми не можемо більше втрачати час. У нас вже є мінімум зброї та іншого обладнання. Все, що я можу сказати, це те, що це (контрнаступ — ред.) почнеться незабаром", — сказав Буданов.Голова ГУР також прокоментував російський напад на Україну як "спробу перешкодити нашій підготовці до контрнаступу, атакуючи війська в строю і логістику", але підкреслив, що "90% атак на військові об'єкти вже зірвано" і що для їхнього перехоплення були використані системи ППО та інші засоби.

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