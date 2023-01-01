Добрі новини від ВолиньPost за 23 травня
23 травень, 23:16
Щодня ми стаємо міцнішими та витривалішими! А тому щодня у нас є добрі новини, про які Інформаційне агентство ВолиньPost традиційно нагадує у своїй постійній рубриці.
Наприклад, сьогодні, 23 травня, ми писали про таке:
Юний плавець з Луцька завоював 5 нагород на турнірі в Польщі. ФОТО
Лучанин Марк Антоник виборов на змаганнях у Польщі 5 нагород: золото – на дистанціях 100 м на спині, 200 м на спині, 100 м брас, 200 м брас, срібло – на дистанції 50 м брас.
Сили оборони за добу знищили ще 480 окупантів
За минулу добу, 22 травня, наші захисники знищили 480 окупантів. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.05.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 204360 (+480) осіб,
- танків ‒ 3789 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7419 (+12) од,
- артилерійських систем – 3318 (+40) од,
- РСЗВ – 565 (+0) од,
- засобів ППО ‒ 327 (+0) од,
- літаків – 309 (+0) од,
- гелікоптерів – 295 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2864 (+34),
- крилатих ракет ‒ 1015 (+4),
- кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6139 (+10) од,
- спеціальної техніки ‒ 433 (+6).
Театральний анонс: що подивитися у Луцьку 26–28 травня
Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка запрошує на прем'єрні покази. Цього тижня на глядачів та глядачок чекають легенда про зрадника Іуду, мюзикл «Попелюшка» та комедія про любов.
Аби переглянути анонс, натисніть на заголовок
Україна отримала четвертий транш допомоги від Єврокомісії: на що підуть гроші
«Сьогодні ми надаємо ще один транш у розмірі 1,5 мільярдів євро для України. Це четвертий платіж в рамках макрофінансової допомоги (МФД +) у 18 мільярдів євро на цей рік. Ця допомога дозволить Україні забезпечити макроекономічну стабільність та відновлювати критичну інфраструктуру, зруйновану росією під час війни проти України», – зазначила речниця Єврокомісії Дана Спінант на брифінгу у Брюсселі.
У музей на Волині передали унікальну 100-літню картину з Британії
Музейний фонд Володимирського історичного музею поповнила картина – зимовий міський пейзаж міста Володимира, котра була написала понад 100 років тому. Мистецький витвір зберігся в хорошій якості.
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Наприклад, сьогодні, 23 травня, ми писали про таке:
Юний плавець з Луцька завоював 5 нагород на турнірі в Польщі. ФОТО
Лучанин Марк Антоник виборов на змаганнях у Польщі 5 нагород: золото – на дистанціях 100 м на спині, 200 м на спині, 100 м брас, 200 м брас, срібло – на дистанції 50 м брас.
Сили оборони за добу знищили ще 480 окупантів
За минулу добу, 22 травня, наші захисники знищили 480 окупантів. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.05.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 204360 (+480) осіб,
- танків ‒ 3789 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7419 (+12) од,
- артилерійських систем – 3318 (+40) од,
- РСЗВ – 565 (+0) од,
- засобів ППО ‒ 327 (+0) од,
- літаків – 309 (+0) од,
- гелікоптерів – 295 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2864 (+34),
- крилатих ракет ‒ 1015 (+4),
- кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6139 (+10) од,
- спеціальної техніки ‒ 433 (+6).
Театральний анонс: що подивитися у Луцьку 26–28 травня
Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка запрошує на прем'єрні покази. Цього тижня на глядачів та глядачок чекають легенда про зрадника Іуду, мюзикл «Попелюшка» та комедія про любов.
Аби переглянути анонс, натисніть на заголовок
Україна отримала четвертий транш допомоги від Єврокомісії: на що підуть гроші
«Сьогодні ми надаємо ще один транш у розмірі 1,5 мільярдів євро для України. Це четвертий платіж в рамках макрофінансової допомоги (МФД +) у 18 мільярдів євро на цей рік. Ця допомога дозволить Україні забезпечити макроекономічну стабільність та відновлювати критичну інфраструктуру, зруйновану росією під час війни проти України», – зазначила речниця Єврокомісії Дана Спінант на брифінгу у Брюсселі.
У музей на Волині передали унікальну 100-літню картину з Британії
Музейний фонд Володимирського історичного музею поповнила картина – зимовий міський пейзаж міста Володимира, котра була написала понад 100 років тому. Мистецький витвір зберігся в хорошій якості.
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину ‒ нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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