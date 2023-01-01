Добрі новини від ВолиньPost за 23 травня

Щодня ми стаємо міцнішими та витривалішими! А тому щодня у нас є добрі новини, про якітрадиційно нагадує у своїй постійній рубриці.Наприклад, сьогодні, 23 травня, ми писали про таке:Лучанинвиборов на змаганнях у Польщі 5 нагород: золото – на дистанціях 100 м на спині, 200 м на спині, 100 м брас, 200 м брас, срібло – на дистанції 50 м брас.За минулу добу, 22 травня, наші захисники знищили 480 окупантів. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.05.23 орієнтовно склали:- особового складу ‒ близько 204360 (+480) осіб,- танків ‒ 3789 (+4) од,- бойових броньованих машин ‒ 7419 (+12) од,- артилерійських систем – 3318 (+40) од,- РСЗВ – 565 (+0) од,- засобів ППО ‒ 327 (+0) од,- літаків – 309 (+0) од,- гелікоптерів – 295 (+1) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2864 (+34),- крилатих ракет ‒ 1015 (+4),- кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн – 6139 (+10) од,- спеціальної техніки ‒ 433 (+6).Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка запрошує на прем'єрні покази. Цього тижня на глядачів та глядачок чекають легенда про зрадника Іуду, мюзикл «Попелюшка» та комедія про любов.«Сьогодні ми надаємо ще один транш у розмірі 1,5 мільярдів євро для України. Це четвертий платіж в рамках макрофінансової допомоги (МФД +) у 18 мільярдів євро на цей рік. Ця допомога дозволить Україні забезпечити макроекономічну стабільність та відновлювати критичну інфраструктуру, зруйновану росією під час війни проти України», – зазначила речниця Єврокомісіїна брифінгу у Брюсселі.Музейний фонд Володимирського історичного музею поповнила картина – зимовий міський пейзаж міста Володимира, котра була написала понад 100 років тому. Мистецький витвір зберігся в хорошій якості.