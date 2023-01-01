Сили оборони за добу знищили ще 480 окупантів

Сили оборони за добу знищили ще 480 окупантів
За минулу добу, 22 травня, наші захисники знищили 480 окупантів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.05.23 орієнтовно склали:

- особового складу ‒ близько 204360 (+480) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3789 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7419 (+12) од,
- артилерійських систем – 3318 (+40) од,
- РСЗВ – 565 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 327 (+0) од,
- літаків – 309 (+0) од,
- гелікоптерів – 295 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2864 (+34),
- крилаті ракети ‒ 1015 (+4),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6139 (+10) од,
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 433 (+6).

Сили оборони за добу знищили ще 480 окупантів

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Теги: втрати окупантів, Росія
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