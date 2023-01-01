Сили оборони за добу знищили ще 480 окупантів





Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.05.23 орієнтовно склали:



- особового складу ‒ близько 204360 (+480) осіб ліквідовано,

- танків ‒ 3789 (+4) од,

- бойових броньованих машин ‒ 7419 (+12) од,

- артилерійських систем – 3318 (+40) од,

- РСЗВ – 565 (+0) од,

- засоби ППО ‒ 327 (+0) од,

- літаків – 309 (+0) од,

- гелікоптерів – 295 (+1) од,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2864 (+34),

- крилаті ракети ‒ 1015 (+4),

- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

- автомобільної техніки та автоцистерн – 6139 (+10) од,

- спеціальна техніка / special equipment ‒ 433 (+6).





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За минулу добу, 22 травня, наші захисники знищили 480 окупантів.Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.05.23 орієнтовно склали:- особового складу ‒ близько 204360 (+480) осіб ліквідовано,- танків ‒ 3789 (+4) од,- бойових броньованих машин ‒ 7419 (+12) од,- артилерійських систем – 3318 (+40) од,- РСЗВ – 565 (+0) од,- засоби ППО ‒ 327 (+0) од,- літаків – 309 (+0) од,- гелікоптерів – 295 (+1) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2864 (+34),- крилаті ракети ‒ 1015 (+4),- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн – 6139 (+10) од,- спеціальна техніка / special equipment ‒ 433 (+6).

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