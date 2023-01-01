Сили оборони за добу знищили ще 480 окупантів
Сьогодні, 08:55
За минулу добу, 22 травня, наші захисники знищили 480 окупантів.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.05.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 204360 (+480) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3789 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7419 (+12) од,
- артилерійських систем – 3318 (+40) од,
- РСЗВ – 565 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 327 (+0) од,
- літаків – 309 (+0) од,
- гелікоптерів – 295 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2864 (+34),
- крилаті ракети ‒ 1015 (+4),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6139 (+10) од,
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 433 (+6).
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Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.05.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 204360 (+480) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3789 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7419 (+12) од,
- артилерійських систем – 3318 (+40) од,
- РСЗВ – 565 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 327 (+0) од,
- літаків – 309 (+0) од,
- гелікоптерів – 295 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2864 (+34),
- крилаті ракети ‒ 1015 (+4),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6139 (+10) од,
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 433 (+6).
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