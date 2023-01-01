Курс валют у Луцьку 23 травня

Курс валют у Луцьку 23 травня
23 травня готівковий курс долара становить 37.30, продають його за 37.44.

Про це повідомляє Говерла.

Євро купують за 40.65, а продають за – 40.78.

Щодо польського злотого, то його купують за 8.95, а продають за 9.03.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: курс, валюта, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дружина голови Луцької райради, який «втік» за кордон, розпродує сімейне майно
Як пропаганда змінює волинян, які виїхали у Білорусь і що вони кажуть про війну. ВІДЕО
«Втеча» голови Луцької райради: відповіді на деякі поширені запитання
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У ISW розповіли про ситуацію в Бахмуті та Авдіївці
Сьогодні, 09:30
Нічна атака дронами: сили ППО знищили 6 «шахедів»
Сьогодні, 09:23
Курс валют у Луцьку 23 травня
Сьогодні, 09:05
Сили оборони за добу знищили ще 480 окупантів
Сьогодні, 08:55
На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступ. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 08:45
Схожі новини
Курс валют у Луцьку 22 травня Курс валют у Луцьку 22 травня
22 травень, 09:15
Курс валют у Луцьку 18 травня Курс валют у Луцьку 18 травня
18 травень, 09:50
Курс валют у Луцьку 16 травня Курс валют у Луцьку 16 травня
16 травень, 09:40
Курс валют у Луцьку 12 травня Курс валют у Луцьку 12 травня
12 травень, 09:06
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
СБУ затримала у Черкасах російського агента під час коригування ним ворожого удару по місту
Сьогодні, 10:09
 0
Воїну з Волині Дмитру Дем'янчуку просять присвоїти звання Героя України
Сьогодні, 09:50
 0
У ISW розповіли про ситуацію в Бахмуті та Авдіївці
Сьогодні, 09:30
 0
Нічна атака дронами: сили ППО знищили 6 «шахедів»
Сьогодні, 09:23
 0
Курс валют у Луцьку 23 травня
Сьогодні, 09:05
 0
Медіа
відео
1/8