Нічна атака дронами: сили ППО знищили 6 «шахедів»

Нічна атака дронами: сили ППО знищили 6 «шахедів»
Українські сили протиповітряної оборони вночі знищили 6 ударних безпілотних літальних апаратів "Shahed-136/131".

Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.

"Уночі 23 травня 2023 року на різних напрямках знищено шість ворожих ударних БПЛА “Shahed-136/131” та два розвідувальні БпЛА "Мерлін-ВР" за минулу добу 22 травня", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що на Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступ.

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Теги: Росія, Україна, війна
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