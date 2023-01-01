Нічна атака дронами: сили ППО знищили 6 «шахедів»
Сьогодні, 09:23
Українські сили протиповітряної оборони вночі знищили 6 ударних безпілотних літальних апаратів "Shahed-136/131".
Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.
"Уночі 23 травня 2023 року на різних напрямках знищено шість ворожих ударних БПЛА “Shahed-136/131” та два розвідувальні БпЛА "Мерлін-ВР" за минулу добу 22 травня", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що на Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступ.
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Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.
"Уночі 23 травня 2023 року на різних напрямках знищено шість ворожих ударних БПЛА “Shahed-136/131” та два розвідувальні БпЛА "Мерлін-ВР" за минулу добу 22 травня", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що на Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступ.
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