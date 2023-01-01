Нічна атака дронами: сили ППО знищили 6 «шахедів»





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"Уночі 23 травня 2023 року на різних напрямках знищено шість ворожих ударних БПЛА “Shahed-136/131” та два розвідувальні БпЛА "Мерлін-ВР" за минулу добу 22 травня", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські сили протиповітряної оборони вночі знищили 6 ударних безпілотних літальних апаратів "Shahed-136/131".Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ."Уночі 23 травня 2023 року на різних напрямках знищено шість ворожих ударних БПЛА “Shahed-136/131” та два розвідувальні БпЛА "Мерлін-ВР" за минулу добу 22 травня", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що на Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступ

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