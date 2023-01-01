Воїну з Волині Дмитру Дем'янчуку просять присвоїти звання Героя України
Сьогодні, 09:50
Воїну Дмитру Дем'янчуку із села Оконськ Маневицької громади рідні просять присвоїти найвищу державну відзнаку «Герой України».
Про це йдеться у петиції, яку розмістили на сайті президента України.
"Він був люблячим татом для своєї маленької донечки, дбайливим чоловіком, опорою для дружини. Був учасником бойових дій АТО. І коли почалось повномасштабне вторгнення Дмитро пішов, не вагаючись, захищати нашу країну. Виконував бойові завдання віддано, героїчно пліч-о-пліч з побратимами відбивав штурм ворогів. Загинув від танкового та артилерійського обстрілу позицій ЗСУ в східній частині міста Бахмут Донецької області. Ця людина заслуговує на звання Героя України, вічної пам'яті та пошани. Світла пам'ять усім героям, які поклали життя за майбутнє України!" - йдеться у тексті петиції.
Проголосувати за Героя можна за цим посиланням.
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Про це йдеться у петиції, яку розмістили на сайті президента України.
"Він був люблячим татом для своєї маленької донечки, дбайливим чоловіком, опорою для дружини. Був учасником бойових дій АТО. І коли почалось повномасштабне вторгнення Дмитро пішов, не вагаючись, захищати нашу країну. Виконував бойові завдання віддано, героїчно пліч-о-пліч з побратимами відбивав штурм ворогів. Загинув від танкового та артилерійського обстрілу позицій ЗСУ в східній частині міста Бахмут Донецької області. Ця людина заслуговує на звання Героя України, вічної пам'яті та пошани. Світла пам'ять усім героям, які поклали життя за майбутнє України!" - йдеться у тексті петиції.
Проголосувати за Героя можна за цим посиланням.
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