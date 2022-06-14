На Волині 56-річний водій, який перевищив швидкість, пропонував патрульним хабар

На Волині порушник правил дорожнього руху пропонував патрульним неправомірну вигоду.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Вчора, 22 травня, близько 16-ї години у селі Піддубці патрульні зупинили 56-річного керманича автобуса Neoplan через перевищення встановленої швидкості руху у населеному пункті.Коли ж інспектори почали складати на чоловіка адміністративний матеріал, він почав пропонувати їм неправомірну вигоду. Поліцейські ж неодноразово попереджали його про кримінальну відповідальність за такі дії. Але пізніше громадянин поклав до кишені патрульного грошові кошти.Охоронці порядку склали на правопорушника постанову за ч. 1 ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху) КУпАП та викликали слідчо-оперативну групу. За такий вчинок чоловіку загрожує кримінальна відповідальність.