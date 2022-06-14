На Волині 56-річний водій, який перевищив швидкість, пропонував патрульним хабар
Сьогодні, 10:25
На Волині порушник правил дорожнього руху пропонував патрульним неправомірну вигоду.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Вчора, 22 травня, близько 16-ї години у селі Піддубці патрульні зупинили 56-річного керманича автобуса Neoplan через перевищення встановленої швидкості руху у населеному пункті.
Коли ж інспектори почали складати на чоловіка адміністративний матеріал, він почав пропонувати їм неправомірну вигоду. Поліцейські ж неодноразово попереджали його про кримінальну відповідальність за такі дії. Але пізніше громадянин поклав до кишені патрульного грошові кошти.
Охоронці порядку склали на правопорушника постанову за ч. 1 ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху) КУпАП та викликали слідчо-оперативну групу. За такий вчинок чоловіку загрожує кримінальна відповідальність.
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Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Вчора, 22 травня, близько 16-ї години у селі Піддубці патрульні зупинили 56-річного керманича автобуса Neoplan через перевищення встановленої швидкості руху у населеному пункті.
Коли ж інспектори почали складати на чоловіка адміністративний матеріал, він почав пропонувати їм неправомірну вигоду. Поліцейські ж неодноразово попереджали його про кримінальну відповідальність за такі дії. Але пізніше громадянин поклав до кишені патрульного грошові кошти.
Охоронці порядку склали на правопорушника постанову за ч. 1 ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху) КУпАП та викликали слідчо-оперативну групу. За такий вчинок чоловіку загрожує кримінальна відповідальність.
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