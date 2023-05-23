Україна може отримати винищувачі F-16 вже восени, – ЗМІ





Про це повідомляє Politico з посиланням на заяви посадовців із Центральної та Східної Європи, пише



Відповідаючи на запитання, чи реально Україні винищувачі до осені, високопосадовець з оборонного відомства у Центральній Європі сказав: "Я думаю, що так".



Крім того, на теж саме питання дипломат зі Східної Європи відповів: "Чому б і ні?".



Раніше радник міністра оборони України Олексія Резнікова Юрій Сак допускає, що Нідерланди мають можливість першими надати Києву винищувачі F-16.



Напередодні міністр Військово-повітряних сил США Френк Кендалл заявив, що на поставку винищувачів F-16 в Україну піде "у найкращому випадку кілька місяців".



Минулого тижня Велика Британія оголосила про початок роботи міжнародної коаліції країн, націленої на навчання українських льотчиків на винищувачах четвертого покоління, зокрема й F-16. До коаліції вже входять Британія, Нідерланди, Бельгія, Данія, Сполучені Штати і Португалія.



Нагадаємо, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Європі не виключають, що Україні можуть передати винищувачі F-16 вже восени цього року.Про це повідомляє Politico з посиланням на заяви посадовців із Центральної та Східної Європи, пише "Європейська правда" Відповідаючи на запитання, чи реально Україні винищувачі до осені, високопосадовець з оборонного відомства у Центральній Європі сказав: "Я думаю, що так".Крім того, на теж саме питання дипломат зі Східної Європи відповів: "Чому б і ні?".Раніше радник міністра оборони Українидопускає, що Нідерланди мають можливість першими надати Києву винищувачі F-16.Напередодні міністр Військово-повітряних сил СШАзаявив, що на поставку винищувачів F-16 в Україну піде "у найкращому випадку кілька місяців".Минулого тижня Велика Британія оголосила про початок роботи міжнародної коаліції країн, націленої на навчання українських льотчиків на винищувачах четвертого покоління, зокрема й F-16. До коаліції вже входять Британія, Нідерланди, Бельгія, Данія, Сполучені Штати і Португалія.Нагадаємо, що навчання українських пілотів на F-16 уже почалися

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