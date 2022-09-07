Навчання українських пілотів на F-16 уже почалися, − Боррель

Навчання українських пілотів на F-16 уже почалися, − Боррель
Високий представник ЄС Жозеп Боррель сподівається, що передача винищувачів F-16 в Україну розпочнеться найближчим часом.

Про це він заявив перед початком засідання Ради міністрів ЄС із закордонних справ у Брюсселі, повідомляє "Європейська правда".

Боррель привітав схвалення рішення про передачу сучасних винищувачів Україні, додавши, що Сили оборони країни їх потребують.

"Навчання пілотів вже почалися, і я сподіваюся, що незабаром ми зможемо надати Україні цю зброю (F-16 – ред.)", – наголосив він.

Минулого тижня Велика Британія оголосила про початок роботи міжнародної коаліції країн, націленої на навчання українських льотчиків на винищувачах четвертого покоління, зокрема й F-16. До неї вже входять Британія, Нідерланди, Бельгія, Данія, Сполучені Штати і Португалія.

Також Білий дім підтвердив, що в подальші місяці США і союзники обговорюватимуть, коли і в якій кількості Україна отримає сучасні винищувачі.

Президент Джо Байден заявив, що отримав від Володимира Зеленського "тверде запевнення", що українські війська не використовуватимуть надані Заходом винищувачі F-16 для вторгнення на російську територію.

Нагадаємо, що рф створює «елітну» авіаційну групу для атак на Україну.

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Теги: Росія, Україна, війна, навчання, пілоти
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