На Волині провели в останню путь батька п'ятьох дітей Олександра Сушика, який загинув на війні

На Волині провели в останню путь батька п'ятьох дітей Олександра Сушика, який загинув на війні
На Волині в останню дорогу провели захисника Олександра Сушика.

Про це повідомили на сайті Іваничівської громади.

20 травня 2023 року провели в останню дорогу Олександра Сушика, який загинув 14 травня 2023 року в Донецькій області під час виконання бойового завдання в результаті ворожого обстрілу.

"Мужній Воїн, який до останнього подиху вірив у перемогу, поліг за свою державу, за наш спокій. Війна забрала у дружини – чоловіка, у п’ятьох дітей – батька, в онучки – дідуся, у військовослужбовців – побратима і друга, у нашої громади та країни – Захисника. Олександру назавжди 55", - йдеться в дописі.

Попрощатися із загиблим прийшли рідні, близькі, друзі, військовослужбовці, представники влади та мешканці громади.

Востаннє нашому земляку віддали військові почесті. Рідним Героя вручили Державний Прапор України, який почесна варта зняла з домовини.

На честь солдата Олександра Сушика небо гучно пронизав трикратний стрілецький салют.

Тепер він – навічно з небесною вартою, а над його могилою навіки майорітиме синьо-жовтий стяг.

На Волині провели в останню путь батька п'ятьох дітей Олександра Сушика, який загинув на війні


На Волині провели в останню путь батька п'ятьох дітей Олександра Сушика, який загинув на війні


На Волині провели в останню путь батька п'ятьох дітей Олександра Сушика, який загинув на війні


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Теги: війна, Росія, Україна
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