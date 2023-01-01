На Волині провели в останню путь батька п'ятьох дітей Олександра Сушика, який загинув на війні

Олександра Сушика.



Про це



20 травня 2023 року провели в останню дорогу Олександра Сушика, який



"Мужній Воїн, який до останнього подиху вірив у перемогу, поліг за свою державу, за наш спокій. Війна забрала у дружини – чоловіка, у п’ятьох дітей – батька, в онучки – дідуся, у військовослужбовців – побратима і друга, у нашої громади та країни – Захисника. Олександру назавжди 55", - йдеться в дописі.



Попрощатися із загиблим прийшли рідні, близькі, друзі, військовослужбовці, представники влади та мешканці громади.



Востаннє нашому земляку віддали військові почесті. Рідним Героя вручили Державний Прапор України, який почесна варта зняла з домовини.



На честь солдата Олександра Сушика небо гучно пронизав трикратний стрілецький салют.



Тепер він – навічно з небесною вартою, а над його могилою навіки майорітиме синьо-жовтий стяг.















Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині в останню дорогу провели захисникаПро це повідомили на сайті Іваничівської громади.20 травня 2023 року провели в останню дорогу Олександра Сушика, який загинув 14 травня 2023 року в Донецькій області під час виконання бойового завдання в результаті ворожого обстрілу."Мужній Воїн, який до останнього подиху вірив у перемогу, поліг за свою державу, за наш спокій. Війна забрала у дружини – чоловіка, у п’ятьох дітей – батька, в онучки – дідуся, у військовослужбовців – побратима і друга, у нашої громади та країни – Захисника. Олександру назавжди 55", - йдеться в дописі.Попрощатися із загиблим прийшли рідні, близькі, друзі, військовослужбовці, представники влади та мешканці громади.Востаннє нашому земляку віддали військові почесті. Рідним Героя вручили Державний Прапор України, який почесна варта зняла з домовини.На честь солдата Олександра Сушика небо гучно пронизав трикратний стрілецький салют.Тепер він – навічно з небесною вартою, а над його могилою навіки майорітиме синьо-жовтий стяг.

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