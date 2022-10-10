На війні загинув воїн з Волині Олександр Сушик
Сьогодні, 22:13
Захищаючи Батьківщину від російських окупантів загинув військовослужбовець з Волині Олександр Сушик.
Про це повідомили у Іваничівській територіальній громаді.
У зв’язку із загибеллю нашого земляка Олександра Вікторовича Сушика на всій території Іваничівської територіальної громади оголошено дні жалоби 18-20 травня 2023 року.
"Для вшанування пам’яті загиблого військовослужбовця у російсько-українській війні просимо приспустити Державні Прапори з чорними стрічками на будинках і спорудах органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств, установ та організацій", - йдеться на сайті громади
Детальна інформація про прибуття тіла загиблого Героя буде подано згодом
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Про це повідомили у Іваничівській територіальній громаді.
У зв’язку із загибеллю нашого земляка Олександра Вікторовича Сушика на всій території Іваничівської територіальної громади оголошено дні жалоби 18-20 травня 2023 року.
"Для вшанування пам’яті загиблого військовослужбовця у російсько-українській війні просимо приспустити Державні Прапори з чорними стрічками на будинках і спорудах органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств, установ та організацій", - йдеться на сайті громади
Детальна інформація про прибуття тіла загиблого Героя буде подано згодом
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