На війні загинув воїн з Волині Олександр Сушик

На війні загинув воїн з Волині Олександр Сушик
Захищаючи Батьківщину від російських окупантів загинув військовослужбовець з Волині Олександр Сушик.

Про це повідомили у Іваничівській територіальній громаді.

У зв’язку із загибеллю нашого земляка Олександра Вікторовича Сушика на всій території Іваничівської територіальної громади оголошено дні жалоби 18-20 травня 2023 року.

"Для вшанування пам’яті загиблого військовослужбовця у російсько-українській війні просимо приспустити Державні Прапори з чорними стрічками на будинках і спорудах органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств, установ та організацій", - йдеться на сайті громади

Детальна інформація про прибуття тіла загиблого Героя буде подано згодом


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Теги: Україна, Волинь, війна, втрата, загибель
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