На війні загинув воїн з Волині Олександр Сушик

Олександр Сушик.



Про це повідомили у



У зв’язку із загибеллю нашого земляка Олександра Вікторовича Сушика на всій території Іваничівської територіальної громади оголошено дні жалоби 18-20 травня 2023 року.



"Для вшанування пам’яті загиблого військовослужбовця у російсько-українській війні просимо приспустити Державні Прапори з чорними стрічками на будинках і спорудах органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств, установ та організацій", - йдеться на сайті громади



Детальна інформація про прибуття тіла загиблого Героя буде подано згодом





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Захищаючи Батьківщину від російських окупантів загинув військовослужбовець з ВолиніПро це повідомили у Іваничівській територіальній громаді У зв’язку із загибеллю нашого земляка Олександра Вікторовича Сушика на всій території Іваничівської територіальної громади оголошено дні жалоби 18-20 травня 2023 року."Для вшанування пам’яті загиблого військовослужбовця у російсько-українській війні просимо приспустити Державні Прапори з чорними стрічками на будинках і спорудах органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств, установ та організацій", - йдеться на сайті громадиДетальна інформація про прибуття тіла загиблого Героя буде подано згодом

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