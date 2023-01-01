На Волині ДСНСники врятували щеня, яке впало в колодязь. ФОТО
Сьогодні, 22:56
У селищі Торчин, що неподалік від обласного центру Волині, рятувальники витягнули з колодязя собаченя.
Про це повідомляють на сторінці ГУ ДСНС у Волинській області.
До служби порятунку 101 надійшло звернення від громадян з проханням витягти собаку, який впав в колодязь на вулиці Драгоманова у селищі Торчин.
За викликом на допомогу бідолашній тварині приїхали рятувальники 20-о Державного пожежно-рятувального поста смт Торчин.
Рятувальники спустись в колодязь і витягнули чотирилапого цілого та неушкодженого.
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Про це повідомляють на сторінці ГУ ДСНС у Волинській області.
До служби порятунку 101 надійшло звернення від громадян з проханням витягти собаку, який впав в колодязь на вулиці Драгоманова у селищі Торчин.
За викликом на допомогу бідолашній тварині приїхали рятувальники 20-о Державного пожежно-рятувального поста смт Торчин.
Рятувальники спустись в колодязь і витягнули чотирилапого цілого та неушкодженого.
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