На Волині ДСНСники врятували щеня, яке впало в колодязь. ФОТО





Про це повідомляють на сторінці ГУ ДСНС у Волинській області.



До служби порятунку 101 надійшло звернення від громадян з проханням витягти собаку, який впав в колодязь на вулиці Драгоманова у селищі Торчин.



За викликом на допомогу бідолашній тварині приїхали рятувальники 20-о Державного пожежно-рятувального поста смт Торчин.



Рятувальники спустись в колодязь і витягнули чотирилапого цілого та неушкодженого.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селищі Торчин, що неподалік від обласного центру Волині, рятувальники витягнули з колодязя собаченя.Про це повідомляють на сторінці ГУ ДСНС у Волинській області.До служби порятунку 101 надійшло звернення від громадян з проханням витягти собаку, який впав в колодязь на вулиці Драгоманова у селищі Торчин.За викликом на допомогу бідолашній тварині приїхали рятувальники 20-о Державного пожежно-рятувального поста смт Торчин.Рятувальники спустись в колодязь і витягнули чотирилапого цілого та неушкодженого.

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